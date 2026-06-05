Torna per il secondo anno a Crotone La Milanesiana, la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che venerdì 6 giugno farà tappa al Teatro Apollo con l'appuntamento dal titolo “La cura e il desiderio”, dedicato a Fabrizio De André.

La serata, in programma alle ore 21 con ingresso gratuito su prenotazione, si inserisce nel cartellone della 27esima edizione della manifestazione, che quest'anno ha come tema “Il desiderio e la legge” e coinvolge 18 città italiane con oltre 60 eventi.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti di Elisabetta Sgarbi, seguiti dalla lectio magistralis del professor Alberto Mantovani, tra gli immunologi italiani più autorevoli e citati a livello internazionale, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca e professore emerito di Humanitas University. Nel corso della serata allo scienziato sarà conferito il Premio Scuola Pitagorica-La Milanesiana per le Scienze, riconoscimento realizzato da Giovanna Fra e Marco Lodola.

A seguire spazio allo spettacolo “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”, interpretato dall'attore Stefano Fresi insieme a Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli alla chitarra. Un percorso artistico che ripercorre l'universo poetico e musicale di Fabrizio De André, tra storie di emarginazione, amore, conflitti e dignità umana.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Praia Art Resort e A2A e rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate crotonese, confermando il ruolo della città nel circuito nazionale della prestigiosa manifestazione.

Giunta alla sua 27esima edizione, La Milanesiana continua a proporre un dialogo tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, economia e sport, mantenendo una vocazione multidisciplinare che negli anni l'ha resa uno degli eventi culturali più riconoscibili del panorama italiano.

L'edizione 2026 è dedicata alla memoria di Daniela Benelli, Dario Salvetti e Giorgio Gosetti, figure che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione della manifestazione culturale ideata da Elisabetta Sgarbi.