Paroliera e volto televisivo, lasciò nella musica italiana una scrittura discreta e malinconica, capace di trasformare la nostalgia in poesia

La scomparsa di Enrica Bonaccorti sottrae alla memoria culturale italiana una figura che, pur avendo attraversato con naturalezza i territori della televisione e della radio, lasciò nella canzone d’autore un’impronta discreta e profondamente riconoscibile. La sua scrittura lirica, di una sobrietà quasi appartata, si distingue per un uso della parola sorvegliato, incline alla rarefazione e alla malinconia meditativa. Nelle sue canzoni affiora una sensibilità che appartiene più alla pagina diaristica che alla tradizione enfatica della canzone sentimentale: un sorretto da un’intuizione poetica capace di trasformare l’esperienza individuale in materia condivisa.

Fra i testi che l’hanno consegnata alla storia della musica italiana permane, con forza di emblema, «La lontananza», composta insieme a Domenico Modugno. Il brano si inscrive fra le più limpide elegie amorose del secondo Novecento musicale. L’immagine che ne regge l’architettura – quella distanza paragonata al vento che attraversa e rafforza – possiede la semplicità austera delle metafore destinate a sedimentarsi nella coscienza collettiva. La parola poetica si sottrae all’ornamento e persegue una nudità espressiva in cui ogni termine sembra collocato con parsimoniosa necessità. In questa economia stilistica si rivela la cifra più autentica della scrittura bonaccortiana: una lingua affettiva che custodisce la nostalgia come esperienza conoscitiva.

A fianco di questo vertice lirico si colloca, senz'altro, “Amara terra mia”, ancora affidata alla voce di Domenico Modugno. La canzone affonda le proprie radici nella tradizione popolare meridionale, rielaborando materiali melodici e tematici legati alla memoria contadina e al dramma dell’emigrazione. Il testo restituisce l’immagine di una patria percepita come ferita: terra d’origine che, nel momento stesso in cui viene abbandonata, si trasfigura in oggetto di struggente desiderio. La scrittura assume qui una tonalità quasi elegiaca; l’orizzonte dell’esperienza individuale si dilata fino a comprendere la vicenda storica di intere generazioni costrette alla partenza. Ne deriva una poesia della lontananza geografica, nella quale il paesaggio natale si deposita nella memoria come reliquia affettiva.

Meno frequentate dalla memoria discografica, eppure rivelatrici della sua sensibilità, risultano altre composizioni nate negli stessi anni. Tra queste affiora “Nostra dea”, pagina che sviluppa il motivo dell’appartenenza con accenti corali.

Di tutt’altra tonalità è “Buongiorno a tutte quante le mamme”, composta per il contesto televisivo degli anni Ottanta. Il registro qui si fa più luminoso, talora persino giocoso, ma conserva una grazia verbale che evita ogni banalizzazione. La canzone possiede il ritmo lieve delle filastrocche popolari, entro cui la parola affettuosa si rivolge a una dimensione familiare e quotidiana. In questa apparente semplicità si riconosce una qualità rara: la capacità di accordare la scrittura poetica con i ritmi della vita domestica, senza che l’una perda dignità e l’altra autenticità.

L’opera di Enrica Bonaccorti appartiene a quella zona discreta della cultura musicale in cui la parola non reclama visibilità, preferendo agire come sostanza invisibile della canzone. Nei suoi testi la lingua non ricerca l’effetto spettacolare; si dispone invece come materia meditativa, capace di trasformare il sentimento privato in memoria condivisa. La nostalgia, cifra dominante della sua poetica, assume il valore di una categoria esistenziale: distanza dagli affetti, distanza dalla terra d’origine, distanza dal tempo perduto.

Rimane così, nel patrimonio della canzone italiana, una costellazione di versi sobri e persistenti, nei quali la malinconia si coniuga con una sorprendente limpidezza espressiva. L’eredità di Enrica Bonaccorti continua a vivere proprio in quella discrezione: parole affidate alla voce di altri interpreti e ormai entrate nella memoria collettiva come se appartenessero da sempre alla tradizione. In tale silenziosa permanenza si riconosce il destino più alto della scrittura lirica destinata alla musica.