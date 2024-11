Sua maestà la ‘nduja. A incoronare ancora una volta il prodotto simbolo della Calabria ci ha pensato questa volta l’Ansa. La nota agenzia giornalistica ha infatti pubblicato sul proprio sito l’intervista a Luigi Caccamo, produttore del celebre insaccato di Spilinga (patria del salame spalmabile) in cui si conferma il trend sempre più positivo sui mercati internazionali. “Da Londra a Tokyo, la 'nduja sta conquistando il mondo” titola la home del sito che mette in evidenza anche le parole dell’imprenditore: «A Spilinga produciamo il 50% in più rispetto all'anno scorso». Un dato notevolissimo per un prodotto sempre più utilizzato dagli chef di tutto il mondo che hanno contribuito ad accrescerne un’inarrestabile fortuna.