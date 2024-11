Successo per la seconda edizione della via crucis vivente organizzata dalla Pro loco e dalla parrocchia nel piccolo centro del catanzarese

Suggestiva e intensa è stata la via crucis animata organizzata ad Amato dalla parrocchia dell'Immacolata e dalla Pro Loco. Una seconda edizione che non ha deluso le aspettative quella che, nella serata del venerdì santo, ha illuminato di fede e speranza le vie del paese. Più di sessanta figuranti, coordinati dal regista Tommaso Bruni, hanno preso parte all'evento che ha attirato la curiosità di molti visitatori. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Pro loco Evelina Mazzei e dal parroco don Emanuele Gigliotti per l'ottima riuscita della manifestazione che ha ravvivato il sentimento di fede della comunità e stimolato la partecipazione dei cittadini.

Rossella Galati