I direttori di rete e della testata web, Franco Cilurzo e Pasquale Motta, a nome dell’azienda editoriale e della redazione del network, si sono recati in visita al centro

Dopo la Visita al reparto pediatrico di Cosenza in occasione del Natale, una delegazione di LaC composta dal direttore di Rete, Franco Cilurzo e dal direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, a nome dell’azienda editoriale e della redazione del network, si è recata a visitare la cooperativa SpecialMente onlus che si occupa di assistenza ai bambini che soffrono di autismo per portare ai piccoli ospiti del centro un dono in occasione della festività della Befana.

L’importante realtà sociale ha sede a Vibo Valentia ed è gestita da tre “Angeli custodi”, è proprio il caso di dirlo, Alessia, Luana e Cassandra. Tre ragazze mosse esclusivamente dalla passione per questo lavoro e che, unitamente, ai genitori dei bambini ospiti della struttura hanno dato vita ad un centro che, ci tengono a sottolinearlo le operatrici, non hanno usufruito di fondi pubblici. Ad accogliere la delegazione di LaC,accompagnata anche dall’operatore Antonio Paglianiti,due delle splendide ragazze che gestiscono il centro: Alessia e Luana, le quali hanno illustrato ai direttori del network le finalità del centro. Una bella pagina di azione sociale che parte dal basso.