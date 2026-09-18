L’Alba del Presagio, romanzo storico di Carlo Franzisi edito da Falco con una prefazione di Valerio Giacoia, è ambientato in Calabria lungo un intervallo esteso per circa un secolo, tra la metà dell’ottocento e gli anni sessanta del novecento. Procedendo tra gli episodi che hanno scandito questo periodo cruciale per i destini della penisola, dall’unità d’Italia ai due conflitti mondiali fino alle soglie del boom economico, i personaggi vivono la quotidianità di quel tempo, restituendo al lettore una visione soggettiva e fortemente intimistica degli accadimenti, così da offrirne una chiave interpretativa inedita e mettendone in luce le sofferenze provocate dall’aspro scenario sociale ed economico di un’epoca contrassegnata da sudditanza, miseria ed ingiustizia.

«Un tempo duro, difficile, con le masse contadine ma, più in generale, di ampi segmenti della società che vengono oppressi e umiliati – spiega Franzisi - I personaggi emergono con tutte le loro fragilità ed è anche per mezzo di queste fragilità che si raccontano. La vicenda poi, si snoda attraverso varie generazioni, rimanendo però ancorata nel suo sviluppo, ad un contesto vagamente enigmatico. Una sorta di giallo che si risolve al termine del romanzo stesso e che alimenta l’interesse, il desiderio di sapere».

Con L’Alba del Presagio, Carlo Franzisi si avvicina per la prima volta alla narrativa. In precedenza aveva dato alle stampe Fare futuro: quarant’anni di storia nella Calabria del Nord, un bilancio delle tante iniziative a sostegno dell’economia locale condotte anche nella sua qualità di presidente di Unsic Cosenza, l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. Franzisi inoltre è ideatore del Premio Cultura d’Impresa che celebra quest’anno, la sera del 31 ottobre, la diciannovesima edizione: «Posso anticipare che parteciperà Albina Perri, direttrice di Giallo, il noto settimanale di Cairo editore, nell’ambito della sezione del premio dedicata alla comunicazione».