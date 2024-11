Nel cuore di Sambiase, a Lamezia Terme, in dei locali dati in concessione dal Comune, i disabili gravi trovano una via di fuga da una “normalità” che spesso non è fatta a loro misura. Qui ragazzi e ragazze affetti da disabilità gravi, psichiche e fisiche, insieme ai loro genitori hanno costituito nel lontano 1992 l’associazione “Il Girasole” il cui motto è “aiutare aiutandosi”. E non potrebbe essere diversamente. Perché le opportunità di svago e di uscire per chi ha gravi difficoltà e limiti in Calabria sono poche, pochissime. Specie dopo i diciotto anni quando, finita la scuola, per loro non si aprono altre prospettive.

Ecco perché un gruppo di genitori ha deciso di rimboccarsi le maniche e di fare di necessità virtù. In questi spazi coloratissimisi sta insieme, si impara il rispetto delle regole e dell’amicizia. Si fanno lavoretti manuali di ogni tipo, si legge, si canta e si balla: si vive.

Ad affiancare i ragazzi anche operatori sociali. Una struttura aperta mattina e pomeriggio che fa anche da gruppo di aiuto aiuto. Perché le disabilità gravi non sono semplici da gestire e diventano un pozzo di interrogativi e di timori, specie per chi quei figli li ha messi al mondo e vuole proteggerli e dare quanto più possibile sollievo ad un percorso di vita già accidentato.

Ma non solo. Mamme e papà, di solito assorbiti h24 dalla responsabilità di questi figli speciali, riescono così anche ad avere qualche ora per se stessi, sicuri di lasciarli in mani esperte e soprattutto amorevoli. Chi vuole può aiutare quest'associazione donando il 5 per 1000: C.F. 92005730798.