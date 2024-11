“Eroine”: questo il titolo del romanzo di Vinicio Leonetti che verrà presentato a Lamezia Terme giovedì 25 giugno. Una spy story intricata e piena di sorprese, tra sangue, sesso e action mozzafiato, con al centro le vicende di due donne 007 che riescono a fare miracoli, tra mafia, terrorismo e ambienti dell'alta finanza a stelle e strisce.

Romanzo d’esordio per il catanzarese ex giornalista di Sole24Ore, Gazzetta del Sud e Rai. L'appuntamento è fissato per le 18.30 nella libreria "Tavella" in Via Crati a Lamezia, dove verranno seguite tutte le nrme di sicurezza dettate dall’attuale emergenza sanitaria. L'evento, organizzato dalla libreria lametina e da Casa del Sole Editrice di Reggio, sarà aperto da Ippolita Luzzo e Tommaso Colloca del Regno della Litweb che intervisteranno l'autore, mentre a fine incontro lo stesso si presterà ad un firmacopie.