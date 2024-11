Partirà oggi pomeriggio dalle 16 nel Caffè Letterario – Chiostro San Domenico la giornata dedicata a Dante nell’anno in cui ricorre il settecentenario della sua morte. In particolare, ci si soffermerà sulla lettura della Prima Cantica della Divina Commedia, l’Inferno. A dare il via alle letture sarà il sindaco Paolo Mascaro nonché presidente del Sistema Bibliotecario Lametino, organizzatore dell’evento.

All’iniziativa parteciperanno diversi artisti della città e ci sarà un evento musicale a cura di Ama Calabria (con Marco Ciampi in concerto) che farà da intermezzo alla lettura a partire dalle ore 17:00. Anche Calabria Musical Academy rappresenterà alcune parti della Cantica in costume d’epoca, mentre una mostra di artisti lametini (Erivanna Albisi, Carmen Caparrotta, Domuenico Marsico, Concetta Villella e Francesco Rosato) ospiterà con opere ispirate all’Inferno dantesco e una mostra bibliografica dei libri custoditi nelle nostre biblioteche.