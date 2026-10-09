Un viaggio emozionante tra danza, musica e suggestioni cinematografiche in scena l’11 ottobre 2026 al Teatro Grandinetti
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Il panorama culturale calabrese si arricchisce di un appuntamento di straordinario spessore artistico. L'11 ottobre 2026, alle ore 18:30, il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme aprirà le sue porte per ospitare “MORE – Movement Orchestra Resonance Evolution”, un omaggio al genio immortale di Ennio Morricone.
Lo spettacolo, inserito nel cartellone del Vacantoandu Fest, è una produzione originale firmata da Create Danza, realizzata in coproduzione con Ramificazioni Festival e I Vacantusi. “MORE” nasce con l'intento di esplorare e reinterpretare l'immenso patrimonio musicale del Maestro Morricone attraverso un linguaggio espressivo contemporaneo. Il movimento coreografico si intreccia profondamente con le risonanze orchestrali e l'evoluzione tematica delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema mondiale, regalando agli spettatori un'esperienza immersiva e multisensoriale.
L’evento unisce la grazia e la forza della danza alla potenza evocativa delle melodie di Morricone, offrendo al pubblico l'opportunità di riscoprire capolavori senza tempo sotto una nuova e vibrante luce interpretativa.