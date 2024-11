Continua l’impegno nelle scuole della Fondazione Trame e dell'Associazione antiracket Lamezia Onlus (Ala) con il progetto #Trameascuola, finalizzato a coinvolgere gli studenti lametini in una battaglia culturale contro le mafie e in un percorso di riappropriazione della cittadinanza e di impegno civile. Il programma di incontri con gli autori dedicato alle scuole superiori, denominato#Trameoff, riparte il 29 marzo all’Istituto Tecnico Economico Valentino De Fazio di Lamezia Terme, dove gli studenti incontreranno Arianna Zottarel, autrice del libro “La mafia del Brenta. La storia di Felice Maniero e del Veneto che si credeva innocente” (edito da Melampo Editore).



Il libro, che ha vinto il premio "I Quaderni di Trame" 2018, riconoscimento che la fondazione assegna a ricerche, saggi e inchieste di autori under 35 che abbiano per tema le mafie, ricostruisce meticolosamente la vicenda di Felice Maniero e della sua “Mala del Brenta”, l’organizzazione che nella metà degli anni Settanta ha dato vita a un’associazione a delinquere di stampo mafioso tra la provincia di Venezia e quella di Padova, fino alla cattura avvenuta negli anni Novanta. L’incontro si svolgerà come una vera e propria intervista: gli studenti rivolgeranno ad Arianna Zottarel domande, interrogativi e curiosità sulla storia di Felice Maniero, preparate nel corso delle ultime settimane.

Gli incontri con gli autori dei libri sono, infatti, il momento conclusivo di un percorso che vede le classi delle diverse scuole superiori, impegnati nella lettura e nell’approfondimento dei libri assegnati a ciascun istituto. #Trameascuola, articolato in due percorsi differenti, #Tramedimemoria per le scuole primarie e secondarie di primo grado e #Trameoff per gli istituti superiori, segue un calendario di incontri e appuntamenti molto intenso che si concluderà nel mese di maggio e coinvolgerà diversi autori e tantissimi studenti del territorio.