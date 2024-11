Sarà presentato il 3 dicembre alle ore 18:30 il Calendario illustrato della Diocesi di Lamezia Terme, ideato da Pieffe Comunicazione e realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Dinamismi Aps. Il lavoro editoriale vanta il patrocinio della Diocesi di Lamezia Terme e della Caritas Diocesana lametina.

Alla presentazione che si terrà nel salone “Giovanni Paolo II” del Seminario vescovile interverranno il vescovo diocesano Giuseppe Schillaci; don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas Diocesana; Paolo Francesco Emanuele, direttore dell’Area storica diocesana; Pierluigi Fragale per la Pieffe Comunicazione; l’artista Madeleine O’Neill che ha realizzato le tavole che compongono il calendario illustrato. A moderare il dibattito sarà Saveria Maria Gigliotti, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi.

Il calendario con i luoghi storici della Diocesi

«Il progetto – spiega Pierluigi Fragale - vuole restituire, tramite delle illustrazioni realizzate in via esclusiva, l’idea di grandezza di un comprensorio come quello lametino che, seppur tra diverse difficoltà, conserva un fascino storico e religioso molto importante. L’opera editoriale punta i riflettori sui beni di culto presenti nel territorio della Diocesi che abbraccia 25 comuni. Monumenti ubicati spesso nei centri storici delle diverse comunità, che hanno lo scopo di sollecitare nel lettore la percezione e l’importanza della Chiesa nella vita della collettività e stimolare un senso di partecipazione culturale e di coesione sociale».

Al suo interno, oltre al calendario solare, anche la presentazione ed il saluto di monsignor Giuseppe Schillaci; le raffigurazioni illustrate di 13 luoghi di culto tra santuari e chiese; una sezione storico-descrittiva; le ricorrenze liturgiche più importanti; la cronotassi dei vescovi ed anche le curiosità storiche sulla Chiesa lametina.

Il progetto editoriale assume anche una connotazione prettamente solidale verso i fratelli che vivono nel disagio, ai margini della nostra società.

Il ricavato devoluto in beneficenza

Infatti, una parte del ricavato derivante dalle vendite sarà devoluto in beneficenza alla Caritas Diocesana. Grazie al contributo dell’Azienda europa commerciale, saranno destinati dei voucher di spesa per un valore totale di 2mila euro, spendibili nei punti Sisa. I voucher saranno gestiti dalla Caritas Diocesana. Col contributo della Baleno Srl saranno attivate gratuitamente per 1 anno delle connessioni internet per le famiglie più bisognose (voucher veicolati e gestiti sempre dalla Caritas Diocesana). E, ancora, lo Studio Medico Cardamone garantirà delle visite baropodometriche per bambini di famiglie indigenti.

La presentazione del calendario sarà diffusa sui canali di comunicazione della diocesi (pagina Facebook, canale Youtube, sito web). Partner principali sono: Supermercati Mercadò Gruppo Sisa – Baleno srl – Econet srl – Ecosistem srl – S2A srl – Marasco srl – Pegaso università telematica Lamezia Terme – Studio Medico Cardamone, Smartxforge srls.