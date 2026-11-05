Tra gli interpreti Romana Maggiora Vergano, Jacopo Provenzano, Giuseppe De Domenico, Serena Astorino, Mauro Lamanna e Vanessa Scalera

Sono terminate le riprese de L’amore mio non muore un film di Francesco Costabile, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Romana Maggiora Vergano, Jacopo Provenzano, Giuseppe De Domenico, Serena Astorino, Mauro Lamanna e con Vanessa Scalera.

Scritto da Roberto Saviano, Giordana Mari, Vittorio Moroni e Francesco Costabile.

Una produzione Palomar, a Mediawan company, Tramp Limited, Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Distribuzione in Italia e all’estero Vision Distribution.

Opera realizzata e distribuita grazie al contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura. Le riprese si sono svolte in Calabria in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission.

La distribuzione italiana e internazionale sarà curata da Vision Distribution.

Cast tecnico

Regia: Francesco Costabile

Scritto da: Roberto Saviano, Giordana Mari, Vittorio Moroni, Francesco Costabile

Tratto da: "L'amore mio non muore" di Roberto Saviano edito da Einaudi

Prodotto da: Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni, Attilio De Razza, Nicola Picone,

Sonia Rovai, Alessandro Saba e Valerio Fiorespino

Produttore esecutivo: Francesco Beltrame, Marco Fagnocchi, Saverio Guarascio

Fotografia: Gianluca Palma

Montaggio: Alberto Masi

Scenografia: Massimiliano Nocente

Costumi: Luca Costigliolo

Trucco: Marco Altieri

Acconciature: Elisabetta De Leonardis

Fonico: Gianluca Costamagna