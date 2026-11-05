Tra gli interpreti Romana Maggiora Vergano, Jacopo Provenzano, Giuseppe De Domenico, Serena Astorino, Mauro Lamanna e Vanessa Scalera
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Sono terminate le riprese de L’amore mio non muore un film di Francesco Costabile, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Romana Maggiora Vergano, Jacopo Provenzano, Giuseppe De Domenico, Serena Astorino, Mauro Lamanna e con Vanessa Scalera.
Scritto da Roberto Saviano, Giordana Mari, Vittorio Moroni e Francesco Costabile.
Una produzione Palomar, a Mediawan company, Tramp Limited, Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Distribuzione in Italia e all’estero Vision Distribution.
Opera realizzata e distribuita grazie al contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura. Le riprese si sono svolte in Calabria in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission.
La distribuzione italiana e internazionale sarà curata da Vision Distribution.
Cast tecnico
Regia: Francesco Costabile
Scritto da: Roberto Saviano, Giordana Mari, Vittorio Moroni, Francesco Costabile
Tratto da: "L'amore mio non muore" di Roberto Saviano edito da Einaudi
Prodotto da: Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni, Attilio De Razza, Nicola Picone,
Sonia Rovai, Alessandro Saba e Valerio Fiorespino
Produttore esecutivo: Francesco Beltrame, Marco Fagnocchi, Saverio Guarascio
Fotografia: Gianluca Palma
Montaggio: Alberto Masi
Scenografia: Massimiliano Nocente
Costumi: Luca Costigliolo
Trucco: Marco Altieri
Acconciature: Elisabetta De Leonardis
Fonico: Gianluca Costamagna