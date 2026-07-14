Sabato sera la suggestiva cornice di Villa Collina ospiterà un evento straordinario tra arte, sapori interculturali e musica etno-folk, celebrando l'unione tra la comunità locale e i residenti stranieri

L'arte come linguaggio universale, capace di superare i confini, accorciare le distanze e trasformarsi in un abbraccio tra popoli. Con questo spirito nasce “L’Arte che unisce le Culture”, l’atteso evento culturale promosso dalla Delegazione FAI di Catanzaro dal gruppo “Fai Ponte tra Culture” coordinato dal Dott. Claudio Carallo ed in stretta e sinergica collaborazione con la Pro Loco Badolato APS e l’Associazione Villa Collina. L'appuntamento è fissato per Sabato 18 luglio a partire dalle ore 19:00, all'interno del complesso residenziale Villa Collina a Badolato Marina. Un luogo non casuale, ma simbolo vivente della nuova dimensione e realtà multiculturale internazionale che contraddistingue Badolato ed il territorio, che da anni ospita un’importante e vivace comunità di cittadini danesi e stranieri, perfettamente integrati nel tessuto calabrese.

Il ricco programma della serata si aprirà alle ore 19:00 presso l'Ingresso/Reception di Villa Collina con l'inaugurazione dell'installazione artistica “IO SONO UN ALTRO TE”, alla presenza dell'autore Antonio Andreacchio “Lindana”. Un’opera potente ed evocativa, pensata proprio come un momento per celebrare visivamente la fratellanza, l’unione, la condivisione interculturale e l'amicizia profonda tra i popoli. Alle ore 20:00, la manifestazione si sposterà nella splendida cornice dell'Area Piscina per un imperdibile Incontro Culinario Interculturale (accessibile tramite ticket). Un vero e proprio viaggio nei sapori che vedrà l'originale connubio tra gli assaggi eno-gastronomici tipici danesi e le eccellenze della tradizione calabrese, sapientemente curati dal Piccolo Ristorante del Borgo “Aquà”.

Ad accompagnare l’esperienza culinaria sarà l’animazione musicale etno-folk di Andrea Bressi Cantastorie & Friends. La serata proseguirà e si concluderà in un clima di festa diffusa con la “Treaditional music street parade”: una trascinante parata di musica etno-folk itinerante che si snoderà tra alcune ville del condominio, portando le tradizionali e romantiche serenate d’amore calabresi agli amici danesi ed internazionali di Villa Collina, sigillando un legame che va oltre ogni confine geografico. Un evento unico nel suo genere, dove il patrimonio culturale immateriale del territorio incontra l'apertura internazionale, dimostrando che la cultura è il ponte più solido su cui costruire presente e futuro.