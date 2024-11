Un luogo dedicato interamente alle leggende e ai miti di Ulisse tra Magna Grecia e Trinacria (Sicilia). È il museo, diretto dal dottor Sergio Basile, che verrà inaugurato a Tropea, nel complesso della Chiesa di Santa Chiara, venerdì 17 luglio alle 19.00.



Nella struttura approderà in particolare la mostra “Odissea: un viaggio di Omero tra Calabria e Sicilia”, una delle proposte di maggiore interesse selezionate dal Comitato per la redazione del dossier per la prestigiosa candidatura di Tropea quale Capitale italiana della cultura 2022.



Nell'occasione saranno presentate anche le opere degli artisti della Scuola Toscana (Collezione Ulisse) e della collezione di gioielli del maestro Michele Affidato sull'Antica Gioielleria Achea, Minoico-cretese, Greco-micenea e Magno-Greca.

All'evento organizzato dalla Rete Museale Regionale, saranno presenti il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, la presidente della Regione Jole Santelli e l'assessore alla Cultura Nino Spirlì oltre a diversi dirigenti scolastici e a rappresentanti istituzionali di enti locali e regionali.