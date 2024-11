«L’evento del prossimo 25 giugno a Reggio Calabria all’Università Mediterranea – in cui interverrò insieme ad autorevoli relatori - sarà un’occasione importante per lanciare il Protocollo d’intesa, firmato recentemente da Università Mediterranea, Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Comitato Italiano per l’Unicef e Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, al fine di realizzare attività di sensibilizzazione, divulgazione e formazione sul tema della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, anche dei minorenni stranieri non accompagnati, e in particolare per realizzare attività di sensibilizzazione e azioni formative congiunte per la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, compresi i minori vittime di condotte pregiudizievoli, abusive e maltrattanti. L’evento del 25 sarà un importante momento di confronto ed è stato promosso in un anno molto significativo per i diritti dell’infanzia, poiché ricorrono i trent’anni dall’approvazione da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato più ratificato al mondo, che rappresenta sin dall’inizio la nostra ‘bussola’». È quanto dichiarato dal presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

«Il Protocollo punta inoltre a supportare il progetto ‘Liberi di Scegliere’ – ideato per aiutare e accogliere madri e minorenni che vogliano uscire dal circuito mafioso – tramite la costruzione di percorsi individualizzati di recupero/educazione alla legalità per i giovani e giovanissimi coinvolti in provvedimenti giurisdizionali, per aiutare loro – e i nuclei familiari disponibili – a realizzare un autonomo progetto di vita esistenziale e lavorativo» - ha continuato Francesco Samengo, Presidente dell’Unicef Italia.

Tra le attività previste: progetti formativi accademici e professionali; corsi di alta formazione dedicati anche al volontariato qualificato; attività culturali di sensibilizzazione e approfondimento delle tematiche inerenti alla tutela dei minorenni; borse e premi di studio.

L’appuntamento è per martedì 25 giugno ore 15.30, nell’aula magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in Via dell’Università, 25 (già Salita Melissari), si terrà la presentazione del libro “Liberi di Scegliere – profili giudiziari e alta formazione” con gli autori Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, e Patrizia Surace, giudice onorario Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e membro del Consiglio Direttivo nazionale Unicef.

Il programma prevede i saluti istituzionali del rettore Santo Marcello Zimbone, del Presidente Consiglio Regionale Nicola Irto, del Direttore DiGiES Massimiliano Ferrara e gli interventi di: Amalia Di Landro (coordinatrice CdS Scienze della Formazione Primaria Università Mediterranea), Antonio Marziale (Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Calabria), Don Ennio Stamile (referente di Libera) e Francesco Samengo, Presidente Comitato Italiano per l’UNICEF.

A seguito del Protocollo d’intesa, quale concretezza degli obiettivi posti, si presenterà il prossimo Master di II livello in Esperto in diritti, prevenzione socio-educativa e tutela dei minori in contesti deprivati e mafiosi con il quale si vuole rispondere alle esigenze formative di coloro che svolgono attività professionale in contesti socio-educativi, didattici, giudiziari, sanitari mediante un approccio multidisciplinare che consentirà l’integrazione di conoscenze e competenze di carattere educativo, giuridico, psicologico e sociologico.