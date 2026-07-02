Il conduttore radiofonico, originario di Acri, e la giornalista Sky raccontano in un saggio nato da un viaggio a Porto Rico le radici culturali e sociali del genere musicale che ha conquistato il mondo

Dalle frequenze radiofoniche a un saggio che racconta le radici di uno dei fenomeni musicali più influenti degli ultimi anni. È disponibile dal 29 giugno "Saoco! La musica urbana latina", il libro scritto da Marco Falivelli, speaker calabrese di Radio Italia originario di Acri, e dalla giornalista Valentina Clemente, dedicato all'evoluzione della musica urbana latina e al suo impatto culturale su scala mondiale.

Il volume nasce da un lavoro di ricerca sviluppato direttamente a Porto Rico, considerato la culla del genere. Qui i due autori hanno raccolto testimonianze, incontrato artisti e ricostruito il percorso che ha trasformato quella che inizialmente sembrava una semplice corrente musicale in un fenomeno capace di ridefinire linguaggi, identità e classifiche internazionali.

Per la città di Acri il libro rappresenta anche un motivo di orgoglio. Marco Falivelli, classe 1992, ha costruito negli anni una carriera nel mondo della radio nazionale, passando dalle esperienze a RTL 102.5 e Radio Zeta fino all'approdo, dal 2021, a Radio Italia, dove conduce la programmazione pomeridiana ed è tra i volti di Radio Italia Live – Il Concerto. Con "Saoco!" amplia ora il proprio percorso professionale, affiancando all'attività di speaker quella di autore e ricercatore.

Il saggio si interroga su una domanda centrale: la musica urbana latina è soltanto una tendenza o rappresenta un vero movimento culturale? Per rispondere, Falivelli e Clemente raccontano come il genere sia strettamente legato alla storia sociale e politica di Porto Rico, intrecciando temi come immigrazione, identità, memoria collettiva e protesta. Tra gli approfondimenti figura anche l'analisi del brano "LA MuDANZA" di Bad Bunny, contenuto nell'album DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Secondo gli autori, la canzone rappresenta un esempio emblematico della capacità della musica di raccontare eventi storici e vicende collettive, richiamando episodi come la Ley de la Mordaza del 1948, le proteste contro la presenza militare statunitense a Vieques e il percorso di affermazione dell'identità portoricana.

Il titolo del volume richiama il termine "saoco", parola diffusa nel gergo dell'America Latina che richiama il concetto di ritmo, energia e gioia, elementi che caratterizzano un genere musicale diventato ormai protagonista del panorama internazionale.