Con un tocco delicato come il suo animo ma deciso come il suo legame con la terra d'origine, Franca Ambrosio rappresenta la città di Soverato attraverso una mostra che è un omaggio alla perla dello Ionio. Paesaggi, dettagli, distese azzurre di un mare che la pittrice, nata a Catanzaro ma trasferitasi a Napoli dopo la laurea in architettura a Reggio Calabria, ha sempre portato dentro di sé fino a raccontarlo attraverso "Gli acquerelli" in mostra nella sala consiliare del comune di Soverato.



Tanti gli appuntamenti che negli anni hanno visto protagonista Franca Ambrosio, che sin da bambina ha dimostrato un innato talento verso il disegno e poi verso tutte le altre forme d'arte, sperimentando tecniche sempre diverse fino ad esprimere le sue sensazioni attraverso l'acquerello. Un linguaggio artistico a tinte tenui ed espressive allo stesso tempo quello dell'artista che rende immortali momenti di vita tra gioia e nostalgia, tra barche e paranze. Dunque la fonte d'ispirazione per la pittrice è sicuramente il mare con la sua forza e la sua espressività ma anche il calore della gente di Calabria e in generale di una terra meravigliosa.