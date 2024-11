Un grande finale per il “Paola festival 2018 - Armonie e Arte a Palazzo” che si concluderà con il concerto dell’Orchestra sinfonica calabrese al teatro Odeon a Paola il 21 dicembre. L’orchestra diretta dai maestri Michele Martirani e Alfredo Salvatore Stillo, eseguirà le soavi musiche di Rossini, Verdi, Donizetti e Puccini. In scena, ci sarà il soprano Giorgia Teodoro, il tenore. «Anche quest'anno, come nelle edizioni precedenti, - afferma Giusy Ferrara, direttore organizzativo dell'evento che ha preso il via il 16 novembre con il concerto di Rossana Casale ed il Maurizio Di Fulvio Quartet - abbiamo registrato un ottimo successo di pubblico, per un festival "trasversale" che, evidentemente, incontra i gusti del pubblico calabrese. È stato un inizio importante - continua - che ha fatto da prologo a tutta una serie di appuntamenti che hanno spaziato dal jazz alla musica classica, col “Dionysius Piano Trio”, dalla musica etnica, col duo “Cordaminazioni”, a quella da camera, con l'Eolus Woodwind Quintet , dai libri, con il critico di Repubblica Gino Castaldo, alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali, con un bellissimo gemellaggio tra Paola e San Vincenzo La Costa. Un festival che ha inteso valorizzare il territorio, sviluppando il programma in tre location della città il Cinema Teatro Odeon, l'Auditorium del complesso cinquecentesco Sant'Agostino e la dimora storica Palazzo Stillo Ferrara, ma anche gli artisti locali incastonandoli tra presenze ragguardevoli nazionali ed internazionali».

Il direttore artistico conclude: «Non poteva esserci conclusione più azzeccata di questa di dopodomani con l'Orchestra sinfonica calabrese che ci regalerà un bellissimo concerto dedicato all'opera italiana eseguito da tutti giovani della nostra regione». Il tutto sarà ad ingresso gratuito.