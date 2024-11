L’iniziativa, ormai storicizzata, è nata da un gruppo di giovani del paese e viene promossa dall’amministrazione comunale

Centinaia di luci hanno illuminato il cielo in occasione della “Notte delle lanterne, luci di pace”. L’iniziativa natalizia promossa dall’Amministrazione Comunale di San Roberto, è nata dall’idea vincente di un gruppo di giovani del paese. Oggi è un evento atteso, seguito e partecipato in tutta la provincia reggina.

Antiche tradizioni orientali

Una festa luminosa che trae origine da un’antica tradizione orientale le cui radici risalgono a circa duemila anni fa. Infatti l’usanza cinese e buddhista vuole che il lancio di queste piccole e leggere mongolfiere sia accompagnato da un desiderio, un pensiero di pace o di speranza.

Una notte che ha unito tutti, senza distinzione di età, etnia e religione. Ogni famiglia è scesa in piazza, si è impegnata a far volare la propria lanterna. Per ricordare un caro scomparso, per sentirsi più vicini. Un rito che si lega alla preghiera, alla speranza di una vita migliore che nasce da una luce nel cielo. Un avvenimento particolare, un momento importante per l’aggregazione delle comunità della valle, un cammino, perché mai come ora c’è bisogno di riscoprire il vero senso del Natale.

Un evento per accompagnare le festività

Un Natale inteso non come una fiaba, ma come uno stimolo a riscoprire gli affetti familiari, il nostro ruolo all’interno della comunità, i rapporti con gli altri. Un invito alla pace che parte dal cuore dei presenti per giungere al mondo intero. A mezzanotte circa diverse centinaia di lanterne sono state liberate nel cielo, tra il silenzio, lo stupore e la commozione generale. Una dedica a chi soffre, a chi vive la guerra, a chi ha perso tutto, a chi ha l’aridità nel cuore, a chi non ha nessuno. Ed a noi, che, anche solo per qualche minuto, teniamo viva la speranza di un mondo migliore.

Prima della “Notte delle Lanterne” la tradizionale Tombolata, promossa dall’Associazione Telesia, ogni anno sempre più partecipata e sempre più ricca di premi interessanti che ha allietato, divertito e riunito l’intera comunità nel Salone Parrocchiale di San Roberto. Tutto nel segno dell’aggregazione, della vicinanza e fratellanza. Perché, come propone lo slogan ideato dal Comune di San Roberto in occasione della presentazione delle attività natalizie, “insieme è più bello!”.