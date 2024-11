L’Unical riparte dopo l’emergenza coronavirus. Il Senato Accademico straordinario riunitosi nel pomeriggio di ieri 12 giugno, con l’ausilio di collegamenti da remoto, ha deliberato la ripresa di numerose attività del campus, sospese a marzo per contenere la diffusione epidemiologica.

Riaprono alloggi e mense

Da lunedì prossimo, su richiesta, gli studenti potranno rientrare negli alloggi del centro residenziale mentre martedì torneranno a regime i servizi delle sale mensa, sia a pranzo che a cena, commisurati alla presenza nel campus degli studenti stessi. Riaprirà i battenti anche il Cus - Centro sportivo universitario.

Didattica mista

Per quanto riguarda l’erogazione della didattica, per questo anno accademico si è ormai esaurita. Ma era importante gettare le basi per programmare l'avvio del prossimo, in autunno. Si è deciso per l’adozione di un percorso misto: continuerà ad essere disponibile quella on line con la progressiva reintroduzione delle lezioni frontali di tutti gli insegnamenti, fruibili nelle aule.

Prenotazione dei posti

Il distanziamento sociale sarà garantito dalla prenotazione mediante un’app messa a disposizione dall’Ateneo. Ogni studente quindi avrà un posto assegnato, fino ad esaurimento della disponibilità.

Sedute di laurea

Rispettando il distanziamento, da luglio riprenderanno anche le sedute di laurea in presenza, aperte ad un numero limitato di persone. Sarà comunque possibile assistervi anche in via telematica. In caso di assembramenti i presidenti di commissione avranno facoltà di sospendere la seduta.

Tornano i tirocini

Riprenderanno anche le attività di tirocinio in presenza e di tesi sperimentali mentre la sessione di esami del mese di luglio continuerà a svolgersi esclusivamente a distanza.