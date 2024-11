Una nuova ondata di maltempo interesserà a partire dalle prossime ore il Sud. Da stasera in arrivo venti da forti a burrasca in particolare su Sicilia e Calabria, con particolare riferimento ai settori ionici. Non mancheranno le mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia.