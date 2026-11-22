Alda Merini è morta nel novembre 2009, precisamente nel giorno dei morti. Una coincidenza che sembra appartenere più alla letteratura che alla vita, quasi che anche la morte, con lei, avesse bisogno di una frase ben scritta. Ma forse il modo più sbagliato per ricordarla è proprio quello di trasformarla in una bella frase, in una fotografia con la sigaretta tra le dita, nella poetessa folle dei Navigli, nella donna che dal manicomio sarebbe uscita con una poesia già pronta per essere consegnata alla posterità. Alda Merini fu qualcosa di molto più complesso e, proprio per questo, molto più scomodo.

Per anni abbiamo raccontato la sua follia come se fosse una qualità poetica. Abbiamo confuso la malattia con il genio, il dolore con la letteratura. Persino il manicomio, nella narrazione pubblica della sua vita, ha finito per assumere un’aura quasi romantica. Ma il manicomio non ebbe nulla di romantico. Fu una ferita, un luogo di separazione, una parte terribile della sua esistenza. Merini vi entrò e vi tornò più volte, attraversando anni di ricoveri, terapie e solitudine. Eppure riuscì a compiere qualcosa di ancora più difficile: impedire che quel luogo diventasse la definizione della sua persona.

«Io non sono stata marchiata dal manicomio, ma dall’amore», scrisse. La frase rovescia tutta la leggenda meriniana. Il manicomio appartiene alla biografia, mentre l’amore appartiene all’essenza. Il primo l’ha rinchiusa, il secondo l’ha liberata e insieme devastata. Per questo la sua poesia non va letta soltanto attraverso la follia. Va letta attraverso la fame.

Fame d’amore, innanzitutto. Fame di vita. Fame di assoluto. Fame di un corpo capace di riconoscere un altro corpo senza possederlo, senza giudicarlo, senza ridurlo a una funzione. È forse questa la ragione profonda per cui Merini tornò ossessivamente all’amore. La frase dichiarata a un giornalista — «Mi sono sempre occupata d’amore, forse perché non l’ho mai avuto» — contiene una verità che attraversa tutta la sua opera: si scrive spesso con maggiore ostinazione proprio ciò che manca. L’amore diventa allora una patria desiderata, una terra intravista e mai conquistata davvero. Persino La Terra Santa, il libro nato dall’esperienza manicomiale, trasforma le mura dell’istituzione in Gerico e i ricoverati in un popolo prigioniero: il manicomio diventa una città biblica, mentre la poesia cerca una via d’uscita.

Alda Merini, del resto, non parlava dell’amore come di una faccenda sentimentale. Per lei l’amore poteva essere amicizia, stupore, natura, innocenza, desiderio, conoscenza. In un’intervista spiegò di avere amato molto e di avere incontrato uomini diventati «amori intellettuali», ma arrivò a dire qualcosa di ancora più radicale: l’amore coincideva con la capacità stessa di accettare la vita, mentre il disamore consisteva nel rifiutarne il dolore.

Ecco perché ridurre Alda Merini alla poetessa degli amanti sarebbe quasi un tradimento. Il suo amore è sempre attraversato dall’assenza. Non è il racconto di chi possiede finalmente qualcuno, ma la confessione di chi continua a cercare qualcuno dentro il linguaggio. Nei suoi versi l’amato diventa spesso una figura sfuggente, quasi una divinità privata, un interlocutore che può essere uomo, Dio, memoria, poesia. L’amore e la morte finiscono così per parlarsi continuamente: amare significa esporsi alla perdita, desiderare significa accettare la possibilità della fine.

La morte, infatti, nella poesia di Merini non arriva soltanto alla fine. Abita la vita. La accompagna, la osserva, la minaccia e talvolta persino la rende più intensa. Per questo la sua scrittura riesce a essere contemporanea anche quando parla attraverso immagini religiose, bibliche, visionarie. In un'epoca che pretende di cancellare la morte dal discorso pubblico, Merini la riporta dentro la carne. La morte diventa il limite che restituisce valore all'esistenza. E la vita, proprio perché finisce, acquista quella terribile urgenza che la poetessa inseguì per tutta la sua esistenza.

Anche la guerra, nella sua opera, assume una forma diversa. Non soltanto la guerra degli eserciti, delle città bombardate, degli uomini mandati al fronte. Merini conosce la guerra che si combatte dentro l'essere umano, quella che passa attraverso il corpo, la solitudine, l'abbandono, la violenza delle istituzioni. Le mura del manicomio sono le mura di Gerico, scrive ne La Terra Santa: una delle immagini più potenti della sua poesia, perché trasforma l'esperienza privata in una vicenda universale.

Forse è proprio qui che nasce la sua idea più contemporanea: la follia non coincide sempre con chi perde il contatto con il mondo. Talvolta la follia appartiene al mondo stesso, quando il mondo pretende di essere l'unica misura possibile della realtà.

Alda Merini conosceva entrambe le follie. Quella clinica, che aveva attraversato sulla propria pelle, e quella poetica, che rivendicava come una forma di libertà. Nei suoi scritti e nelle testimonianze sulla sua opera, l'amore appare addirittura come una «follia positiva», il principio capace di generare la parola poetica.

È un passaggio decisivo. Perché in questa prospettiva l'artista non è folle perché soffre; è folle perché vede oltre la misura comune. La sua follia non consiste necessariamente nel perdere la realtà, ma nel rifiutare una realtà già confezionata dagli altri.

Alda Merini non accettava facilmente le misure degli altri. Non era addomesticabile. Lo scrisse persino in un suo aforisma: «Non sono una donna addomesticabile». Questa è forse la definizione che oggi ci serve più della fotografia della poetessa con la sigaretta. Una donna non addomesticabile. Una donna che attraversò il manicomio e ne uscì senza permettere che il manicomio diventasse il suo nome. Una donna che conobbe l'abbandono e continuò a scrivere d'amore. Una donna che frequentò la morte senza smettere di difendere la vita.

La sua poesia nasce proprio da questa contraddizione: desiderare immensamente ciò che può ferire immensamente.

Per questo Alda Merini continua a parlarci.

Parla a una società che ha trasformato la solitudine in normalità, l'amore in consumo, la sofferenza in spettacolo, la follia in etichetta. Parla a un'epoca che pretende di classificare tutto e che davanti a una persona irriducibile cerca immediatamente una definizione, una diagnosi, una categoria. Merini sfugge ancora a tutto questo. La si può chiamare poetessa, folle, mistica, erotica, visionaria, malata, geniale. Nessuna di queste parole riesce a contenerla.

Forse perché Alda Merini non voleva essere contenuta. Voleva essere amata.

E quando l'amore le è mancato, ha fatto quello che fanno i poeti quando la realtà si dimostra insufficiente: ha inventato un luogo nel quale continuare ad abitarlo. Quel luogo era la poesia. Per questo, nel mese della sua morte, sarebbe più giusto ricordare Merini non come la poetessa che fu in manicomio, ma come la donna che dal manicomio riuscì a riportare nel mondo una parola che il mondo aveva quasi dimenticato: amore. E allora quella frase — «Mi sono sempre occupata d’amore, forse perché non l’ho mai avuto» — smette di sembrare un semplice aforisma sentimentale. Diventa una dichiarazione di poetica, forse la più crudele e la più tenera che ci abbia lasciato. Si scrive ciò che manca. Si invoca ciò che non basta. Si ama, talvolta, proprio perché si è conosciuta l'assenza. Alda Merini ha passato la vita a cercare l'amore dentro le parole. Forse perché, fuori dalle parole, ne aveva ricevuto troppo poco. E forse è proprio per questo che, a distanza di anni dalla sua morte, continuiamo a trovarlo lì.