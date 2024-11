Il riciclo diventa moda e arte. È il significativo titolo dell’evento che si svolgerà domenica 13 ottobre a Tropea nella Sala Santa Chiara alle ore 18:30. Organizzato dall’istituto Bruno Chimirri di Catanzaro Sistema Moda, in collaborazione con l’associazione Tropeaeventi, l’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Tropea e sarà condotto da Rosita Accorinti.

La serata vedrà come protagonisti i giovani studenti del capoluogo, futuri stilisti e couturiere che, coordinati dalla professoressa Mattia Morabito, faranno sfilare indosso a modelle, professioniste e non, i loro abiti realizzati utilizzando esclusivamente abiti usati, vecchi o vintage, a dimostrazione che anche l’abbigliamento usato, se riciclato con la giusta creatività, può essere trasformato in abiti di alta moda.

La manifestazione ha lo scopo di porre l’attenzione sull’importanza del riciclo in generale quale fonte di ricchezza per la collettività in qualsiasi ambito venga effettuato. Ospiti della serata tre giovani stiliste e couturiere calabresi: Santina Mesiano, Nancy Casamento e Maria Concetta Vizza, che presenteranno le loro creazioni ponendosi come un valido esempio per gli aspiranti stilisti a non arrendersi mai nel perseguire i propri sogni.

Nel corso dell’evento i pittori del club La fenice di Tropea metteranno in mostra i loro quadri e a fine serata si terrà una degustazione di prodotti forniti da alcuni sponsor: la pasticceria Cicciò di Vibo Valentia e L'artigiano della 'nduja di Spilinga. L'orafo Tommaso Belvedere di Tropea farà inoltre indossare alle modelle alcune sue creazioni. Tra i contributi anche quello di molte associazioni del luogo, tra cui Musicalmente, le quali hanno dato il loro contributo gratuitamente.