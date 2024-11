Il percorso coinvolge 250 alunni di 14 scuole in tutta Italia: dovranno ripensare in forma nuova e attuale la comunicazione del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio

C’è anche la Galleria nazionale di Cosenza tra i nove siti museali coinvolti in tutta Italia nel progetto-pilota “For us by us. La Generazione Z e l’eredità culturale”, promosso dalla Direzione generale Musei-Servizio II, in sinergia con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali-Servizio I-Centro per i Servizi educativi.

Una presenza di prestigio, che dà merito alla struttura, con sede a Palazzo Arnone, coordinata da Camilla Brivio e afferente alla Direzione regionale Musei Calabria guidata da Filippo Demma.

Il percorso di educazione al patrimonio è stato avviato nei giorni scorsi e si rivolge ai ragazzi nati tra il 1995 e il 2010. I giovani partecipanti, nello specifico, saranno chiamati a ripensare, in forma nuova e attuale, la comunicazione del patrimonio. Obiettivi dichiarati, farli avvicinare come protagonisti alle ricchezze artistiche e culturali dei propri territori di appartenenza - con il supporto degli strumenti comunicativi più diffusi presso la loro generazione - rendere i luoghi della cultura più attuali e dinamici e avviare nuovi processi di educazione e partecipazione.

Il progetto coinvolge da nord a sud dell’Italia 14 Istituti scolastici e circa 250 alunni, coordinati dalle due Direzioni generali attraverso i Servizi educativi dei musei e i referenti della comunicazione del MiC. Prevede un percorso a scelta tra storytelling, campagna promozionale e video-pillola, che culminerà entro il prossimo mese di ottobre nella realizzazione di prodotti multimediali - da diffondere sui canali social dei musei/luoghi della cultura del MiC e/o degli Istituti scolastici partecipanti - e di audio o testi esplicativi coordinati secondo criteri di massima accessibilità.

I percorsi progettuali realizzati nell’ambito di “For us by us. La Generazione Z e l’eredità culturale” saranno presi in esame dalle Direzioni generali al fine di una valutazione complessiva delle azioni intraprese e della loro replicabilità e potenzialità comunicativa.