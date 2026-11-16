Firmata a Palazzo Campanella, dopo vent'anni di attesa, la convenzione istitutiva di "Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte". Le istituzioni fanno rete per rilanciare San Luca e il territorio attraverso la letteratura, l’identità e nuove prospettive di sviluppo

Vent’anni di attesa, di progetti coltivati e di tentativi per trasformare un patrimonio letterario di straordinario valore in una concreta opportunità di crescita per il territorio. Il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte” è finalmente realtà. La firma della convenzione istitutiva, avvenuta questa mattina nell’Aula consiliare “Francesco Fortugno” di Palazzo Campanella, a Reggio Calabria, segna un passaggio destinato a incidere sulla valorizzazione culturale dell’Aspromonte e, soprattutto, sulla possibilità di costruire intorno all’eredità dello scrittore di San Luca una nuova prospettiva di sviluppo.

Una giornata dal forte significato simbolico, nell’anno in cui ricorre il settantesimo anniversario della morte di Corrado Alvaro, che ha visto una partecipazione ben superiore alle aspettative. La cerimonia, inizialmente prevista nella Sala Monteleone, è stata trasferita nell’Aula consiliare proprio per l’elevato numero di richieste di partecipazione. Oltre 400 studenti, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e delle associazioni culturali, hanno riempito gli scranni del Consiglio regionale, diventando protagonisti di un appuntamento che guarda soprattutto alle nuove generazioni.

A sottoscrivere la convenzione il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il commissario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Renato Carullo, il presidente dell’Associazione Parchi Letterari Stanislao De Marsanich e il presidente del Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro Aldo Maria Morace, promotore di un progetto che ha richiesto oltre due decenni per arrivare alla sua istituzione.

Presenti l’eurodeputata Giusi Princi, che aveva avviato e sostenuto il percorso durante il suo incarico di vicepresidente della Regione Calabria con delega alla Cultura, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo e numerose autorità civili, militari, politiche e religiose. L’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli è intervenuta in videocollegamento dalla Cittadella regionale.

Morace: «Vent’anni che sogniamo questo Parco, adesso comincia il lavoro vero»

È soprattutto nelle parole di Aldo Maria Morace che si coglie il significato di un traguardo inseguito per vent’anni, con la consapevolezza che la firma rappresenti soltanto l’inizio di un percorso ben più impegnativo.

«Sono vent’anni che sogniamo questo Parco letterario, che finalmente giunge alla sua istituzione. Naturalmente, il lavoro vero comincerà proprio da questo momento. Abbiamo un progetto ben definito, di veramente grande caratura. Non mi nascondo le difficoltà, però confido nelle risorse umane del territorio. C’è voglia di riscatto, c’è voglia di recuperare memoria, identità, radici e, se mi permettete, dignità».

Un richiamo che assume un significato ancora più profondo quando il presidente del Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro affronta il rapporto fra territori e istituzioni.

«Nel momento in cui lo Stato tace, noi costruiamo ponti e, naturalmente, creiamo anche un indotto economico. Soprattutto, facciamo rete. Dico sempre che i volontari sono uomini di buona volontà. Posso dire di aver ricevuto parecchie telefonate, anche da persone veramente importanti, che mi chiedono: “Ma cosa posso fare per il Parco? Dimmelo”. Credo che questo Parco letterario possa diventare un emblema nel quale tutti si riconoscono, dando vita a una costruzione importante».

Princi: «San Luca può riscattare la propria immagine, ai giovani diciamo di rimanere»

Il Parco letterario nasce anche con l’ambizione di modificare il racconto pubblico di San Luca e dell’Aspromonte, territori la cui immagine è stata a lungo condizionata dalle vicende legate alla criminalità organizzata. Un obiettivo sul quale insiste l’eurodeputata Giusi Princi, sottolineando il valore economico e sociale dell’iniziativa.

«La partecipazione di questa mattina, con oltre 400 studenti, le istituzioni scolastiche, il mondo associativo, culturale e politico, dimostra che stiamo facendo sistema. Intorno al Parco letterario Corrado Alvaro costruiremo un’importante filiera di sviluppo territoriale, turistico e imprenditoriale. Partendo dalla cultura e dalla conoscenza delle opere di Alvaro, valorizzeremo gli ambienti e i luoghi che hanno ispirato i suoi racconti, nella straordinaria cornice del Parco Nazionale dell’Aspromonte».

La prospettiva supera i confini regionali: «Metteremo in rete anche i luoghi legati alla vita dello scrittore, compresa la sua storica abitazione romana, in un percorso letterario materiale e immateriale. Vogliamo superare l’immagine negativa di San Luca, per troppo tempo associata alla ’ndrangheta, che ha condizionato profondamente la narrazione di questo territorio e della Calabria».

Poi il messaggio alle nuove generazioni: «Rimanete, perché questa è una terra che possiede un patrimonio culturale materiale e immateriale straordinario, che deve renderci fieri e orgogliosi di rappresentarla in Italia e nel mondo, proprio come ha fatto Corrado Alvaro attraverso le sue opere. È soprattutto attraverso la cultura che si costruisce la coesione europea, valorizzando l’identità dei territori e contribuendo a ridurre quei divari che per troppo tempo hanno determinato un’Italia a doppia velocità».

Con l’ingresso nella rete dei 33 Parchi Letterari italiani, secondo Princi, si aprono nuove opportunità: «La terra di San Luca e la splendida cornice del Parco Nazionale dell’Aspromonte diventeranno il punto di partenza di una filiera capace di unire cultura, agroalimentare, artigianato, turismo delle radici e turismo scolastico. Un progetto che potrà dare nuovo impulso all’economia, superando quei pregiudizi che hanno compromesso l’immagine più autentica di questi luoghi».

Cannizzaro: «La Calabria non ha nulla da invidiare a nessuno sul piano culturale»

Nel suo intervento, il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro ha voluto rivolgersi innanzitutto agli studenti presenti nell’Aula consiliare.

«Il saluto più bello e significativo voglio rivolgerlo ai ragazzi che oggi siedono in questi scranni e iniziano a comprendere cosa significhi vivere le istituzioni. Fra qualche anno diversi di voi saranno protagonisti della vita pubblica, perché siete il presente, ma sarete soprattutto la futura classe dirigente di questa città e di questa regione. Con i vostri sorrisi e la vostra presenza avete arricchito una giornata particolarmente storica».

Cannizzaro ha quindi richiamato la necessità di contrastare gli stereotipi che accompagnano la Calabria: «Una regione che negli anni passati, e forse ancora oggi, è stata raccontata attraverso luoghi comuni, descritta come una terra sottosviluppata, culturalmente ed economicamente marginale. Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello a quel percorso di narrazione diversa al quale ciascuno di noi sta cercando di contribuire».

«Dobbiamo raccontare fuori dai confini regionali la vera Calabria, una terra che sotto il profilo culturale non ha nulla da invidiare a nessuno. Siamo figli della Magna Grecia, siamo la terra di Tommaso Campanella. Mi fa particolarmente piacere sottoscrivere questa convenzione, un passaggio storico che inserisce il nostro territorio in una rete di valorizzazione culturale di respiro nazionale e internazionale».

De Marsanich e Carullo: l’Aspromonte guarda all’Europa

La dimensione internazionale del progetto è stata richiamata dal presidente dell’Associazione Parchi Letterari Stanislao De Marsanich, che ha sottolineato il rapporto fra paesaggio, identità e sviluppo.

«La formazione di un sistema di rete per lo sviluppo territoriale, con la cultura come leva di sviluppo, rappresenta uno strumento in più per tutelare e far conoscere il ruolo dei Parchi Letterari e valorizzare il paesaggio, nella sua dimensione culturale, identitaria e ambientale. Un Aspromonte che si proietta in Europa, un Corrado Alvaro che si proietta in Europa e un’Europa che arriva in Aspromonte. È questo uno degli obiettivi che dobbiamo porci: far conoscere sempre di più lo scrittore nel resto d’Europa e far scoprire agli europei i luoghi raccontati nelle sue opere».

Per il commissario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Renato Carullo, la convenzione rappresenta un’occasione per consolidare la collaborazione istituzionale.

«L’opportunità che ci è stata offerta dal professor Morace ci consentirà di collaborare per rilanciare e sottolineare l’importanza dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte anche sul piano culturale. Vogliamo consolidare il rapporto tra cultura, territorio e biodiversità, elementi fondamentali per rilanciare lo sviluppo delle nostre terre».

Carullo ha ricordato anche il riconoscimento internazionale dell’Aspromonte come Geoparco UNESCO: «Le tradizioni, la cultura, la gastronomia, la tutela dell’ambiente e la geodiversità costituiscono risorse sulle quali costruire nuove prospettive di crescita. Sarà mia cura essere al fianco degli amministratori e degli operatori locali per rilanciare il nostro territorio e farlo conoscere a livello mondiale».

Micheli: «Dare ai giovani le condizioni per costruire il proprio futuro in Calabria»

In videocollegamento dalla Cittadella regionale, l’assessore all’Istruzione Eulalia Micheli ha posto l’accento sul valore educativo dell’iniziativa.

«Questa è una giornata significativa e storica, che rappresenta il compimento di un percorso avviato con l’allora vicepresidente Giusy Princi. Una giornata che si inserisce nell’anno del settantesimo anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro, uno scrittore che ha raccontato la Calabria e le difficoltà di una terra che non ha bisogno di assistenza, ma di attenzione e rispetto».

Poi la riflessione rivolta agli studenti: «Quali condizioni dobbiamo creare affinché i giovani possano costruire il proprio futuro nella nostra terra? Credo che l’istituzione di un Parco letterario vada proprio in questa direzione, offrendo ai ragazzi, attraverso la lettura e la conoscenza del territorio, gli strumenti culturali per riconoscersi nelle proprie radici. Come Regione continueremo a sostenere percorsi di collaborazione con le istituzioni scolastiche, affinché i giovani possano essere protagonisti della valorizzazione del proprio patrimonio culturale».

Oltre 400 studenti, l’Inno di Mameli in LIS e la musica dedicata ad Alvaro

La presenza delle scuole ha rappresentato uno degli elementi più significativi della cerimonia, con oltre 400 studenti che hanno partecipato all’istituzione del Parco letterario. Una presenza che ha trasformato l’Aula consiliare “Francesco Fortugno” in un luogo di incontro fra generazioni, nel segno di uno scrittore che ha raccontato il rapporto profondo fra l’uomo, la propria terra e le radici culturali.

Particolarmente significativo il momento dedicato all’Inno di Mameli, interpretato coralmente dagli studenti dell’Istituto comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria con l’accompagnamento della Lingua dei Segni Italiana (LIS), un contributo che ha aggiunto alla giornata anche un importante messaggio di inclusione.

Ad arricchire la cerimonia anche la presentazione in prima mondiale di un brano musicale dedicato a Corrado Alvaro, ai luoghi dell’Aspromonte e all’identità calabrese, con Carmen Floccari.

La firma della convenzione consegna dunque alla Calabria un nuovo presidio culturale e, soprattutto, una responsabilità che supera il valore simbolico della giornata. Dopo vent’anni di attesa, la sfida sarà trasformare l’eredità di Corrado Alvaro in un’opportunità concreta per San Luca, l’Aspromonte e le nuove generazioni. Perché la memoria di uno scrittore può continuare a vivere anche nella capacità della sua terra di costruire il proprio futuro.