Dal 29 ottobre al 15 novembre masterclass, proiezioni, mostre, libri e incontri dedicati al grande documentarista calabrese. Tra gli ospiti Michelangelo Frammartino, Antonio Martino, Ignazio Figus, Eugenio Attanasio e Gianfranco Donadio

Una rassegna internazionale per riportare al centro il cinema di Vittorio De Seta, la sua ricerca sul lavoro, sulle comunità, sui margini e sulle trasformazioni sociali del Mezzogiorno. Dal 29 ottobre al 15 novembre 2026 tra Università della Calabria e Castrovillari prende vita la Rassegna Internazionale di Documentari Etnografici Vittorio De Seta, con un programma fitto di proiezioni, incontri, masterclass, mostre, presentazioni di libri e laboratori.

Il progetto attraversa luoghi diversi, dal campus di Arcavacata al CineTeatro Vittoria e al Protoconvento Francescano di Castrovillari, costruendo un percorso che mette in dialogo il lavoro di De Seta con autori contemporanei, studiosi e nuove generazioni.

Si parte all’UniCal con Michelangelo Frammartino

L’apertura è in programma giovedì 29 ottobre all’Università della Calabria. Alle 16.30, nell’aula H3 del Polifunzionale, Michelangelo Frammartino terrà la masterclass Le forme dell’accadere.

A seguire, alle 19, al Cinema UniCal di Rende, sarà proiettato Le quattro volte, film del 2010 diretto dallo stesso Frammartino.

Castrovillari tra mostre, libri e Banditi a Orgosolo

Il programma proseguirà sabato 7 novembre a Castrovillari con l’apertura della mostra Abissi di silenzio, dedicata alle immagini di Banditi a Orgosolo, curata da Antonello Zanda e Antioco Floris.

Alle 18 sarà presentato il libro Banditi a Orgosolo – il film di Vittorio De Seta di Antioco Floris, mentre alle 19 è prevista la proiezione del film, a cura della Cineteca della Calabria.

Domenica 8 novembre sarà invece presentato il volume Vittorio De Seta. Lettere dal Sud, di e con Eugenio Attanasio. Nella stessa giornata saranno inaugurate due mostre al Protoconvento Francescano: Vittorio De Seta, Lettere dal Sud, curata da Eugenio Attanasio e Antonio Renda, e Voci dal silenzio: il lavoro dimenticato, progetto di antropologia visiva sul lavoro italiano a cura di Franco Megna.

Le esposizioni resteranno visitabili fino al 15 novembre.

Le scuole incontrano il cinema di De Seta

Una parte importante della rassegna è dedicata agli studenti.

Lunedì 9 novembre Eugenio Attanasio incontrerà gli studenti dell’IIS IPSEOA IPSIA “Da Vinci” con il percorso Alla scoperta di Vittorio De Seta, tra proiezioni e racconti tratti dal libro Lettere dal Sud.

Nel pomeriggio, al CineTeatro Vittoria, sarà proposta una selezione dei documentari realizzati da De Seta tra il 1954 e il 1959: Lu tempu di li pisci spata, Isole di fuoco, Surfarara, Pasqua in Sicilia, Contadini del mare, Parabola d’oro, Pescherecci, Pastori di Orgosolo, Un giorno in Barbagia e I dimenticati.

Martedì 10 novembre il percorso con Attanasio coinvolgerà anche gli studenti dell’IIS Fermi-Pitagora-Calvosa di Castrovillari.

Alle 18 sarà poi proiettato In Calabria, documentario del 1993 scritto, diretto, fotografato e montato da Vittorio De Seta.

Dedicato ad Antonino Uccello e le nuove masterclass

Mercoledì 11 novembre, dopo un nuovo appuntamento mattutino con gli studenti del Polo liceale “Mattei-Garibaldi-Alfano”, alle 18 sarà proiettato Dedicato ad Antonino Uccello, film del 2002.

La rassegna torna quindi all’UniCal giovedì 12 novembre con la masterclass di Antonio Martino, Lenti sul margine: sguardo etnografico e narrazione nel film Niguri.

Nel pomeriggio saranno proiettati Niguri, diretto da Martino nel 2009, e Fuoco contro fuoco. Una pratica di guarigione in Barbagia di Ignazio Figus.

Venerdì 13 novembre, ancora nell’aula H3 del Polifunzionale UniCal, Ignazio Figus e Gianfranco Donadio terranno la masterclass La macchina della verità. Il cinema di osservazione nella ricerca etnografica.