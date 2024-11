È stato pubblicato il bando di gara per il completamento del nuovo teatro comunale, con base d'asta di 3 milioni di euro

È stato pubblicato il bando di gara per il completamento del nuovo teatro comunale di Crotone intitolato all'attore Warner Bentivegna. Lo comunica una nota del Comune. Il bando prevede una base d’asta di 3 milioni di euro e una durata dei lavori di massimo un anno. Tecnicamente – se tutto dovesse andare nella direzione giusta – per la primavera del 2019 il teatro dovrebbe essere fruibile alla comunità, dopo un'attesa di quindici anni derivata da varie problematiche che hanno riguardato la struttura. L'8 dicembre scorso, il sindaco Ugo Pugliese effettuò l'ultimo sopralluogo al “Bentivegna” insieme al governatore Mario Oliverio, in occasione della manifestazione “Cantiere Crotone”.

«Questa amministrazione – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Salvatore De Luca – dimostra ogni giorno di più di non essere l’amministrazione degli annunci , ma quella del fare. Continueremo a lavorare per costruire la Prossima Crotone, con la determinazione e l’entusiasmo che stanno guidando le nostre azioni ed i progetti per la città, si procede #unpassoallavolta nella giusta direzione».