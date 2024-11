Trenta studenti del liceo Mazzini per tre giorni in un agriturismo lontano dai cellulari. Presto un docufilm dal titolo Offline

Niente selfie, niente storie su Instagram, niente Whatsapp. Trenta studenti del liceo “Mazzini” di Locri hanno accettato di andare in gita per tre giorni in un noto agriturismo nelle campagne di Guardavalle lasciando a casa i loro smatphone. Un esperimento pilota a metà strada tra il Grande Fratello e La Fattoria, mezza settimana lontano da quei cellulari di cui oggi, pare, non si riesca a farne a meno. Nonostante la resistenza di qualche genitore, l’esperimento ha conquistato tutti. Per i teenager di nuova generazione, abituati a relazionarsi e a flirtare attraverso i social, sarebbe stata una catastrofe senza precedenti.

Invece i ragazzi locresi hanno dimostrato, oltre ogni più ottimistica previsione, di apprezzare il tempo lento delle parole affidate agli sguardi, dei sorrisi diretti e degli abbracci. L’assenza degli smartphone non ha condizionato né gli umori né l’entusiasmo per le attività proposte. Un’esperienza che a breve diventerà anche un docufilm, dal titolo “Offline”.