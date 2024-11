L'ateneo ha ottenuto l'accreditamento per l'istituzione di un altro percorso che consentirà agli studenti di proseguire la formazione dopo il conseguimento della laurea triennale

L’Università Magna Grecia di Catanzaro ha ottenuto l'accreditamento per l'istituzione di un nuovo corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie che rappresenta una nuova opportunità per gli studenti che provengono dai corsi di laurea triennale abilitanti all’esercizio di diverse professioni sanitarie.

Lo si legge in una nota diramata dall'ateneo catanzarese. Il corso di laurea magistrale, di durata biennale, è finalizzato alla preparazione di professionisti sanitari dell'area della riabilitazione e ha lo scopo di fornire una più approfondita preparazione relativa alle esigenze riabilitative derivanti da processi patologici interessanti l’età evolutiva, adulta e geriatrica.

Integra l’offerta formativa già presente all'Umg con i corsi di laurea magistrale in Psicologia Clinica e Neuroscienze, in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Ingegneria Biomedica e Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate (interateneo) per la Scuola di Medicina e Chirurgia.

Nella scuola di Farmacia e Nutraceutica i corsi di laurea magistrale presenti sono, invece, Biotecnologie per l’approccio One Health e Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata mentre al dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia risultano attivi Economia Aziendale e Management e Amministrazioni Pubbliche e Società.

L’Umg offre dunque una formazione a 360 gradi poiché, oltre ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico, i giovani potranno intraprendere un periodo di studi triennale, poi uno magistrale arricchito con l’appena accreditato corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie per poi poter dare ancora seguito ai propri studi con un dottorato di ricerca che rappresenta il più alto grado di istruzione dell'ordinamento accademico.

Dottorati di ricerca che, così come i corsi di laurea triennali e magistrali, sono aumentati considerevolmente nel sessennio a guida De Sarro, passando da quattro a tredici e offrendo pertanto la possibilità di una formazione post-laurea in diversi ambiti di ricerca.

I dottorati di ricerca per l'anno accademico 2023/24 sono: Biotecnologie per la Medicina Molecolare; Intelligenza Artificiale, Ingegneria Biomedica e Informatica; Oncologia Molecolare e Traslazionale; Psicologia; Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali; Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport; Scienze della Vita; Scienze Mediche, Preventive e della Nutrizione per la Salute e la Longevità; Scienze Tecniche e delle Professioni Sanitarie Applicate alla Sanità Pubblica; Tecnologie Digitali Applicate alla Medicina; Diritto della Società Digitale e dell’Innovazione Tecnologica; Diritto ed Economia delle Transizioni e dello Sviluppo Sostenibile; Ordine Giuridico ed Economico Europeo.

Un occhio di riguardo per numerosi master di I° e II° livello, corsi di aggiornamento, nonché per i corsi TFA sostegno.