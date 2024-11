Torna a Reggio Calabria il Salone dello studente. Il 22 ottobre, in piazza Italia, l'evento dedicato all'orientamento. Il salone, promosso e organizzato da Campus con Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Regione Calabria, Ufficio scolastico regionale della Calabria e Camera di Commercio, l'anno scorso ha coinvolto circa 8 mila ragazzi e 500 docenti di oltre 60 scuole provenienti da tutto il territorio.

Il Salone dello studente a Reggio

«Reggio Calabria ospita con grande entusiasmo la nuova edizione del Salone dello studente» ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

«Siamo felici che anche quest'anno, come ormai di consueto, agli studenti della nostra città venga offerta questa opportunità di orientamento, utile ad approfondire le proprie inclinazioni e le proprie preferenze circa la prosecuzione del loro percorso formativo o l'avvio di un percorso professionale. Credo sia importante per loro - ha aggiunto il primo cittadino - affrontare queste scelte in maniera più possibile consapevole e informata. Da parte nostra quindi, non possiamo che accogliere con interesse ed entusiasmo tutte le iniziative utili a fornire ai nostri ragazzi gli strumenti necessari affinché possano mettere in pratica i loro progetti e realizzare i loro sogni».

Le offerte formative non mancano in Calabria

Si tratta, come specificato da Domenico Ioppoli, di Campus orienta di «un appuntamento fondamentale per i giovani calabresi». «Con tappe come quella reggina - ha rimarcato -, proseguiamo nel nostro intento di raggiungere tutti i giovani, non solo delle grandi metropoli, ma anche di territori più difficili eppure custodi di grandi eccellenze e intelligenze». Che spesso, come si precisa nella nota stampa, abbandonano il territorio: secondo l'Anvur, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono oltre 4 mila gli studenti calabresi che, ogni anno, decidono di iscriversi in un ateneo del Nord. Magari proprio per mancanza di conoscenza delle offerte formative della propria regione. Proprio per rispondere a questa esigenza, in occasione della cerimonia di inaugurazione del Salone, si terrà al Teatro Cilea un'importante convention della formazione dal tema "Studiare nel territorio - Le eccellenze formative e professionali della Calabria". Dopo gli interventi delle autorità, la convention sarà arricchita da testimonianze di giovani talenti, da performance artistiche delle scuole, a cura del Comitato Musarte, e da esperienze di buone pratiche per la scuola del futuro. Il Salone dello studente di Reggio ospita oltre 30 fra università, accademie, enti e istituti, che con il personale specializzato presente ai loro stand rispondono alle domande dei giovani. All'interno del Salone ci sarà l'area 'Studiare in Calabria', interamente dedicata agli atenei (Università della Calabria, Università degli Studi Mediterranea, Università per stranieri Dante Alighieri), alle scuole e alle accademie del territorio.