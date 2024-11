Angela Acordon interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate dall'assessore comunale Antonella Cosentino

Probabilmente ci sarà stata una incomprensione tra i due soggetti istituzionali, ma non è prevista nessuna chiusura del Parco Archeologico di Capocolonna per l'estate: lo ha dichiarato la direttrice del Polo Museale della Calabria, Angela Acordon, raggiunta telefonicamente poiché fuori regione. A nemmeno di 24 ore dalla dichiarazione ai nostri microfoni da parte dell'assessore comunale alla Cultura Antonella Cosentino, riguardo la chiusura dell'area archeologica sul promontorio di Hera Lacinia – con tanto di comunicato stampa giunto questa mattina intorno alle 11 - arriva la smentita ufficiale.



Secondo la Acordon, la Cosentino avrebbe dato una comunicazione sbagliata, poiché «le ho detto telefonicamente – dichiara la direttrice – che il parco non chiude. Lo dico perchè mi sto allarmando e poi le persone non vengono. Sono previsti dei lavori, che verranno contigentati, che provocheranno un minimo di disagio nei confronti dei visitatori, ai quali dovremmo far fare un percorso alternativo, però il parco non verrà chiuso. La chiusura è l'ultimo dei nostri pensieri; mi dispiacerebbe che con questa notizia magari i turisti non verrebbero da fuori».

Dunque, dietro-front: la speranza è quella che le istituzioni possano trovare un punto in comune, come dovrebbe avvenire al più presto vista la richiesta da parte dell'assessore Cosentino di un tavolo per discutere di tutto ciò.

