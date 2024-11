VIDEO | Il presidente della Provincia di Catanzaro, nonché sindaco della città capoluogo, ha dato il via alle attività per adeguare le aule di tutti gli istituti ai nuovi protocolli anti-covid

Per l’avvio del nuovo anno scolastico nella Provincia di Catanzaro, segnato dall’emergenza covid, il presidente dell’ente intermedio Sergio Abramo ha da qualche giorno dato il via ai lavori di adeguamento degli ambienti degli istituti superiori del catanzarese.

Gli interventi, finalizzati a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, riguardano l’adattamento funzionale di spazi e aule didattiche e l’acquisto di arredi ed attrezzature scolastiche. «Le schede progettuali dei lavori – ha detto Abramo - sono state approvate qualche settimana fa a seguito dei sopralluoghi effettuati nei mesi estivi dai tecnici del settore lavori pubblici e saranno finanziati con il budget messo a disposizione dal ministero che ammonta a 750 mila euro».

Lavori nelle scuole elementari e medie

Abramo che è anche sindaco della città di Catanzaro ha annunciato l’avvio dei lavori anche per le scuole di competenza comunale per i quali è stato concesso un finanziamento di 520 mila euro.

«Da lunedì – ha spiegato - procederemo con l’aggiudicazione dei lavori alle ditte che saranno selezionate e scelte a sorteggio. A tutte, chiederemo la consegna dei lavori entro il 20 settembre».

Test sierologici per i docenti

In merito alla questione relativa alla non obbligatorietà da parte dei docenti di effettuare i test sierologici, Abramo ha affermato che il tema sarà discusso nel corso della riunione con tutti i dirigenti scolastici prevista per mercoledì: «I docenti non sono obbligati - ha detto Abramo -, ma nell’incontro parleremo anche di questo e discuteremo anche di come ci dovremo comportare qualora dovesse verificarsi un caso di contagio nelle scuole, sempre in linea con le direttive nazionali».