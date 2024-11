Il liceo Telesio di Cosenza ospiterà il tour di presentazione del libro di padre Massimo Granieri, critico musicale dell’Osservatore Romano: “Peccato che io non sappia volare. Franco Battiato ed io”, in cui il sacerdote passionista dall’animo rock racconta in modo inconsueto l’artista catanese di recente scomparso, facendone la colonna sonora di molti momenti salienti della propria esistenza e della propria ricerca spirituale. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Attraverso la rilettura delle canzoni più famose, i ricordi della loro amicizia e il racconto di come la musica di Battiato abbia influenzato la sua vita, così come quella di milioni di italiani, Granieri traccia un ritratto a tutto tondo del grande artista. Ad accompagnarlo in questa avventura per i teatri italiani due amici di sempre, protagonisti di uno dei capitoli centrali del libro, il musicista Massimo Garritano ed il giornalista e scrittore Gianluca Veltri, con i quali padre Max ha stabilito un insolito sodalizio che ha dato luogo al Club dell’Orfananza, spazio in cui tre sconosciuti senza padri diventeranno fratelli di sangue e figli di un nuovo inizio, un modo per esorcizzare perdite e mancanze attraverso l’esperienza di un legame profondo capace di risarcire e donare nuovi orizzonti di senso.

La presentazione sarà caratterizzata da un dialogo affabulatorio-musicale punteggiato dalle composizioni di Franco Battiato, cantate ed eseguite dai due musicisti alla chitarra acustica ed elettrica. I tre giorno 27 febbraio, alle ore 16, nell’Auditorium Guarasci del liceo daranno vita un vero e proprio evento teatrale capace di portare all’attenzione di numerosi studenti e docenti della scuola, la figura carismatica del cantautore siciliano che possedeva e trasmetteva agli ascoltatori “la percezione del divino e della sua eterna assenza”. Un incontro dalla grande valenza culturale e formativa fortemente voluto dal dirigente scolastico, Antonio Iaconianni, e dalla docente Rosanna Tedesco, referente d’Istituto per i progetti di promozione della lettura.