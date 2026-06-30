Intervento finanziato nell'ambito del Peba, Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e del macro intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nel presidio culturale

La tenda oscurante per la sala Antonello da Messina della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria costituisce un altro degli interventi programmati per garantire al presidio culturale maggiore fruibilità e accessibilità.

Il Comune ha approvata la procedura di affidamento diretto per il servizio di fornitura ed installazione a Gi.Va. srl per l'importo di euro 1.800 euro, oltre iva come per legge, per un totale di 2.196 euro.

Pinacoteca Reggio Calabria

L’abbattimento delle barriere cognitive e visive consente la fruizione delle opere d'arte da parte di persone con disabilità visive e cognitive, riducendo gli stimoli visivi caotici e favorendo la concentrazione. In questa ottica tele oscuranti, come in questo caso, e pannelli tattili e percorsi multisensoriali, rivoluzionando la fruizione dell'arte, creano una dimensione maggiormente accessibile e godibile.

L'intervento e i fondi

L'azione, finanziata con il Pnrr m1c3 - investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” dell'unione europea targata Next generation Eu, si inquadra nel macro intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nel presidio culturale accanto al teatro Cilea. A sua volta l'iniziativa è in linea con quanto previsto nel Peba (Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche) e con la realizzazione degli interventi specifici per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della Pinacoteca civica di Reggio Calabria”, ammesso al finanziamento per un ammontare complessivo di 462mila euro, nel 2022 con decreto direttoriale del MiC.

Antonello da Messina - Visita dei Tre angeli ad Abramo Pinacoteca civica Reggio Calabria (40)

Le opere di Antonello da Messina

Accanto ad un leone, San Girolamo di bianco vestito, in un paesaggio desertico e roccioso, con vegetazione spoglia, in ginocchio di fronte alla Croce, ai piedi della quale giacciono un cappello cardinalizio ed un mantello rosso; più in là, libri adagiati su una pietra. Tre angeli in piedi, dietro di loro un tavolo circolare ed una lumaca. Anche questi soggetti sacri, fermati sulla tavola da Antonello da Messina nel XV secolo, hanno testimoniato la grandezza del Rinascimento nel Mediterraneo a Matera, capitale Europea della Cultura 2019, dove sono stati esposti nell'ambito della mostra "Il Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia meridionale e il Mediterraneo tra '400 e '500".

Dopo il recente restauro, nel 2022, le opere sono state anche esposte a Napoli nella Galleria d'Italia, nell'ambito della mostra collettiva “Restituzioni”.