Dopo l'anteprima dedicata alle scuole, si è aperta nel centro storico di Cosenza, nella suggestiva cornice di Villa Rendano, la quinta edizione del Pol Meeting, l'evento di formazione nazionale riservato ai corpi di polizia locale. Organizzato dalla Beta Professional Consulting, la kermesse offre una vetrina relativa allo stato di avanzamento della tecnologia applicata alla sicurezza, con tanti espositori, ma rappresenta anche una importante occasione di aggiornamento per gli addetti ai lavori con diversi seminari di formazione dedicati. Tra i vari stand anche la novità pedone sicuro, un sistema per garantire maggiore sicurezza in prossimità degli attraversamenti sulle strisce. La manifestazione è di respiro nazionale e gode, tra l'altro, del patrocinio dell'Anvu, l'Associazione Nazionale della Polizia Municipale.

