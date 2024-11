Sport, musica e spettacolo, a Crosia un ponte del Primo Maggio straordinariamente ricco di eventi

Sport, musica e spettacolo per un ponte del Primo Maggio straordinariamente ricco di eventi. Si parte dal Delirio Party, seconda edizione, che vedrà ospite il famoso Dj Provenzano in Piazza Rossa, Lunedì 30 Aprile, per concludere con la quinta edizione della manifestazione “1 Maggio: Oggi si fa festa” che si estenderà per l’intera giornata di martedì.



Due eventi, dunque, per un ponte del primo maggio tutto da vivere nel territorio traentino e lungo l’intera costa ionica sibarita.

Delirio Party, start ore 22 in Piazza Rossa. Oltre a Provenzano, dj, produttore e radiofonico da oltre 20 anni che attualmente conduce un programma giornaliero nell'emittente italiana M2O, ci sarà Sandro Bit, special voice.

Giorno 1 appuntamento sul lungomare Centofontane

Giorno 1 pomeriggio, invece, appuntamento sul lungomare Centofontane con “Primo Maggio: Oggi si fa festa”. Tante le novità di quest’anno prevede la novità del Concorso a premi. Prima però la mattinata dedicata allo sport e al tempo libero, con passeggiate a cavallo, escursioni in fuoristrada, moto e biciclette. Alle ore 17.30, quindi, “Le Pacchiane di Crosia” che apriranno lo spettacolo che proseguirà con il Flash Mob “La pace in un abbraccio”. Si continuerà con lo spettacolo, presentato da Paola Madeo, con tanta musica e intrattenimento e a conclusione con la premiazione del Primo Concorso a premi.

Tutti gli eventi sono promossi in partnership e con il patrocinio del comune di Crosia.