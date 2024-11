L'obiettivo è rafforzare l'impegno nella promozione della cultura italiana, in particolare tra le comunità italiane in America Latina

È in corso nella sala stampa della Camera dei deputati una conferenza stampa per presentare il progetto di partnership internazionale tra il Premio Letterario Caccuri, la Cattedra Italica dell’Università di Mar del Plata e l’Associazione Calabrese dell’Uruguay. Il Premio Letterario Caccuri, con questa nuova partnership, intende rafforzare il suo impegno nella promozione della cultura italiana, in particolare tra le comunità italiane in America Latina.

Alla conferenza prenderanno parte: Fabio Porta, deputato eletto in America Latina, già testimonial di diverse edizioni del Premio e più volte presente alle premiazioni; Simone Billi, deputato eletto in Europa; Adolfo Barone, presidente dell’Accademia dei Caccuriani; Eugenio Marino, coordinatore del progetto “Premio Caccuri – Eccellenze italiane nel mondo”. Interverranno anche i premiati dell’Edizione 2024, Mempo Giardinelli, giornalista e scrittore italo-argentino, e Mario Lubetkin, giornalista italo-uruguaiano, vicedirettore Generale della FAO e Rappresentante per l’America Latina. Modera l’incontro Isabella Liberatori, giornalista.