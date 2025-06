Alfredo Marco Caccamo, studente della V^ O del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria si è classificato primo al premio nazionale Giacomo Leopardi, concorso riservato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, indetto dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati.

La prova finale ha avuto luogo nella città dell'Ermo colle. A contendersi il podio sono stati 17 candidati tra i quali, per la Calabria, Alfredo Marco Caccamo. Ad accompagnare il giovane talentuoso, la docente Fiorenza Pannuti.

La motivazione

«L'idea di poesia nella sua dialettica con l’aspetto filosofico e l'orizzonte di valore politico. La chiarezza e la sicurezza con cui affronta termini del pensiero leopardiano e la poesia intesa come canto che vince il disincanto. La responsabilità dell’uomo di fronte al non senso, la riflessione secondo cui ogni guerra è una guerra civile e la contestazione della perfettibilità rispetto alla felicità dell'individuo inducono a un giudizio di eccellenza per questo elaborato». Questa la motivazione di un giudizio massimo del 10 e lode formulato per la prova finale di Alfredo Marco Caccamo.

L’emozione del primo premio

«Un riconoscimento che mi emoziona molto. È un'ulteriore attestazione dell'importanza che gli studi letterari rivestono nella mia formazione e nella mia vita. È la prima volta che la regione Calabria si classifica prima al Premio Leopardi».

