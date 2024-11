La kermesse culturale, che si terrà sabato a Santa Severina - nel crotonese - vedrà anche la proiezione del corto Ateleia e il concerto de Il Parto delle Nuvole Pesanti

Sabato prossimo, a partire dalle ore 20, presso l’ex albergo La Graziella in località Campodenaro a Santa Severina - nel crotonese - avrà luogo il quarto appuntamento del festival “Note sul Neto”, organizzato dall’associazione Astiokena e della cooperativa sociale Ape Millenaria. Oggi pomeriggio, presso la libreria Cerrelli a Crotone, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, alla quale hanno partecipato il regista Enrico Le Pera, Salvatore De Siene del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti, Antonio Grimaldi presidente di Ape Millenaria, e Raffaele Muraca degli Astiokena.

La serata si aprirà con la visione di un cortometraggio dal titolo “Alèteia”, curato da Le Pera e le cui musiche sono state realizzate dal Parto delle Nuvole Pesanti. “Alèteia” è la storia di un giovane che percorre un viaggio geografico e psicologico: cerca la propria terra e contemporaneamente cerca se stesso. «Alèteia – ha dichiarato il regista - è un progetto che mette insieme artisti del territorio. E’ un prodotto calabrese doc, perché tutte le persone coinvolte sono calabresi e di questo siamo molto orgogliosi perché abbiamo dimostrato che con pochi soldi e con molta passione si possono creare delle cose belle». «Più che un festival – ha dichiarato De Siena - quello di Note sul Neto è un vero e proprio percorso. Sono davvero entusiasta di poter dare un contributo, perché di iniziative come questa nel nostro territorio ce n’è proprio bisogno, perché c’è bisogno di riscoprire le potenzialità della nostra terra».

Grimaldi ha voluto ribadire che l’evento di sabato, così come l’intera rassegna è stata organizzata con le sole forze economiche di Ape Millenaria e con l’impegno dei tanti soggetti che vi hanno aderito con entusiasmo e partecipazione. Muraca ha invece rinnovato l’invito a non mancare perchè al termine della proiezione del corto, Il Parto delle Nuvole Pesanti si esibirà in un momento musicale.