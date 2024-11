Si alza il sipario sul festival ideato e diretto da Scena Verticale che andrà in scena a Castrovillari

Al via la XXI edizione di Primavera dei Teatri, il festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea ideato e diretto da Scena Verticale, sarà “Alla Luce dei Fatti. Fatti di Luce. Opera di teatro/architettura in cinque atti simultanei” a cura di Giancarlo Cauteruccio che sulla scia di installazioni simili a Lione posiziona Castrovillari in una dimensione internazionale.

Oggi a partire dalle 18.30, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming su lacnews24.it e sui canali social del gruppo LaC. Al Castello aragonese verrà inaugurata l’installazione che trasformerà il castello in uno degli “attori” di questa opera di teatro/architettura insieme ad altri quattro luoghi simbolo della società: la chiesa dei Sacri Cuori, palazzo di Città, palazzo Cappelli e l’ospedale.

Un progetto diffuso in 5 spazi, ideato in esclusiva per il festival di Castrovillari dal regista, scenografo e autore, tra i più innovativi della seconda avanguardia teatrale italiana, fondatore di Teatro Studio Krypton, che proprio della sperimentazione del linguaggio della luce ha fatto la sua cifra stilistica a partire dalla fine degli anni Settanta.