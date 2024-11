Il 28 ed il 29 settembre a Trani si è svolto il “Puglia Cake Festival”, un importante e prestigioso evento annuale, famoso anche a livello internazionale. Ad aggiudicarsi il primo posto del contest "Storie della buonanotte" è stata una giovane cake designer di Cosenza, Ninfa Tripudio. Queste le parole della ragazza dopo la vittoria: «Se è un sogno non svegliatemi! Non riesco ancora a crederci che la mia opera possa essere stata scelta fra tutte. Erano presenti opere magnifiche di straordinari artisti con i quali sono stata onorata di gareggiare e a cui voglio rivolgere, nuovamente e questa volta pubblicamente, i miei più sinceri complimenti. E ringrazio anche i giudici per aver premiato la mia opera, ma, soprattutto, per i preziosi e costruttivi consigli che utilizzerò per migliorare e crescere in questo magico mondo della sugar art».