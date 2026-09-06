“Nel cuore e nel corpo” è il romanzo del giovane scrittore calabrese che racconta di due persone che si ritrovano dopo anni: «Ci si piò allontanare, ma non sempre si cancella quello che è stato»

Nel cuore e nel corpo del giovane scrittore calabrese Lucio Peri è un romanzo che racconta un amore ritrovato dopo anni, quello tra Jack e Mary. Una storia che nasce da un incontro casuale, ma che affonda le radici in un sentimento mai completamente dimenticato. Il loro rapporto attraversa passione, gelosia, difficoltà, cambiamenti e nuove scelte di vita, fino a trasformarsi in un progetto condiviso. Al centro del romanzo c'è l'idea che alcune occasioni possano tornare e che, quando accade, occorra avere il coraggio di riconoscerle e viverle fino in fondo.

Jack e Mary si ritrovano dopo dieci anni. Quanto c’è, in questa storia, della sua idea dell’amore come sentimento capace di resistere al tempo e alle distanze?

C’è molto. Credo che quando due persone si sono amate veramente, anche dopo tanti anni possa rimanere qualcosa. Il tempo e la distanza possono allontanare, ma non sempre riescono a cancellare quello che si è provato.

Nel romanzo la fortuna ha un ruolo importante: dal tatuaggio di Jack fino al "grande giorno inatteso" un evento straordinario che cambia per sempre la vita dei protagonisti. Che significato simbolico ha per lei la fortuna? È davvero il destino a decidere le nostre vite o siamo noi a costruire le nostre occasioni?

La fortuna può sicuramente cambiare la vita, ma credo che da sola non basti. Nel caso di Jack, la fortuna gli dà delle occasioni, ma poi è lui a scegliere cosa farne. Penso che nella vita sia un po’ così: alcune occasioni arrivano per caso, ma siamo noi a decidere se coglierle.

Il titolo Nel cuore e nel corpo richiama due dimensioni dell’amore: quella sentimentale e quella fisica. Quanto è importante, secondo lei, che in una relazione queste due dimensioni riescano a convivere?

Secondo me sono entrambe importanti. In una relazione ci devono essere sentimento, complicità e attrazione. Penso che quando queste cose riescono a convivere, il rapporto diventa più completo e può durare per sempre.

Jack, per amore di Mary, lascia l’Italia e affronta una nuova vita a Londra. Quanto pesa il coraggio di cambiare tutto quando si sceglie di seguire una persona e un sentimento?

Secondo me ci vuole molto coraggio. Lasciare tutto, dagli amici alla famiglia, la tua terra, i ricordi di una vita intera per iniziarne una nuova non è facile, ma quando senti che quella persona è davvero importante, puoi trovare la forza per farlo. Jack lo fa perché crede nel suo amore per Mary.

Nel romanzo, anche dopo il ritrovamento dell’amore, non mancano gelosia, paure e momenti di difficoltà. Ha voluto raccontare un amore ideale o un amore reale, fatto anche di fragilità e contraddizioni?

Ho voluto raccontare un amore reale. Anche quando ci si ama, possono esserci gelosia, paure, incomprensioni e momenti difficili. Penso che siano proprio queste difficoltà a rendere una storia d’amore più vera.

Se dovesse sintetizzare in una sola frase il messaggio che vorrebbe lasciare al lettore attraverso Jack e Mary, quale sarebbe?

Non bisogna mai avere paura di seguire il proprio cuore, perché nella vita alcune occasioni possono tornare, ma bisogna avere il coraggio di riconoscerle e viverle fino in fondo.