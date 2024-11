Una donna crede di non meritare la gioia, un fantasma non la abbandona mai, un padre è lontano, una bambina troppo vicina. In mezzo l’ultimo giorno del pianeta. La presentazione della novella a Cosenza martedì 14 novembre alla Feltrinelli

Caterina, un'anima tormentata dalla paura e dalle insicurezze, non riesce a trovare il suo posto nel mondo. La sua esistenza è un labirinto di mancanze, rotture e fuoco, un peso che la schiaccia contro l'ombra di un precipizio fatto di abbandoni e fratture. Un fantasma la perseguita costantemente e lei non sente di meritare la gioia. Il timore di vivere l’ha sempre ancorata a terra, schiacciandola contro un passato fatto di assenze. Ha una figlia, Andrea, che non riesce ad amare e questo non fa che aumentare il suo senso di inquietudine e renderla più insicura.

Un giorno, angosciata dal pensiero di essere lasciata da suo marito, Caterina decide di abbandonare la sua casa, e tornare nella vecchia dimora di sua nonna, insieme alla piccola Andrea. Non arriveranno mai a destinazione. Sul ponte che divide la città in due, la fine del mondo la costringerà a una prova di sopravvivenza.

Martedì 14 novembre la presentazione in anteprima

“Quando nulla avrà più importanza”, edita da Zona42 nella collana 42 Nodi diretta dalla scrittrice Elena Giorgiana Mirabelli, è una novella scritta da Alessia Principe, giornalista di LaC e autrice già dei romanzi “Tre Volte” (BookaBook) e “Stelle meccaniche” (Moscabianca), sarà presentata in anteprima a Cosenza martedì 14 novembre alle ore 18 alla libreria Feltrinelli su corso Mazzini.

– Non fai mai le domande giuste, Caterina. Dovevi restare lì dentro. Così doveva andare.

– Non volevo morire.

– Tu non sai cosa vuoi. Guardati adesso, ti ostini a vivere e non sai come si fa.

Il viaggio dell’autrice ci porta a conoscere una madre che non sente di esserlo fino in fondo, calata in un mondo di convenzioni in cui anche l’amore per i figli ha delle scadenze e un grado di intensità socialmente accettabile. Tutto questo, però, viene spaginato all’improvviso da un evento catastrofico da cui nessuno è escluso, che annienta le differenze e le ipocrisie. La fine di ogni cosa nel mondo, smaschera la vera natura di uomini e donne che Caterina ha incontrato nella sua vita, le loro perversioni e la loro crudeltà, proiezioni di paure che lei ha riversato su sé stessa. E mentre lotta con Andrea per tornare a casa, farà una scoperta che la cambierà completamente.

«Se avete mai avuto un amico, un parente, un conoscente, che soffrisse di un disturbo mentale e sentite di non averlo mai compreso fino in fondo, per favore leggete questo libro. Fatelo».

«Vale per tutte le cose. Vale per i sentimenti, per l’infanzia, per il presente e per il futuro. Vale per una casa che diventa scomoda perché troppo piena di ricordi e vale anche per un intero pianeta. Che decade, che si rovina. Perché usato troppo o perché compreso poco. E vale anche per la felicità. Che non si può consumare cercandola a tutti i costi ma che non si può nemmeno ignorare, come se non esistesse». Scrivono dei lettori su GoodReads a proposito della novella. “Quando nulla avrà più importanza” è in libreria e nei maggiori store online.