La celebre Rapsodia in blu di George Gershwin ha aperto al Rendano di Cosenza il concerto Rapsodie musicali, inserito nel cartellone della 45ma stagione concertistica dell’Associazione Musicale Quintieri. Un evento per il teatro di tradizione anche in virtù della partecipazione della pianista Italo-Ucraina Anna Kravtchenko, autrice di una performance di altissimo livello di qualità. L’artista è nota nel panorama internazionale ormai da oltre trent’anni, da quando si impose nel firmamento musicale aggiudicandosi, all’età di soli 16 anni, il Concorso Ferruccio Busoni.

Artista di talento

Il suo talento l’ha condotta a suonare nelle arene più prestigiose, da Berlino, a Vienna, alla Sala Verdi di Milano, a Zurigo, a Parigi, a Monaco di Baviera. Si è inoltre esibita in Giappone, Sud Africa, Stati Uniti e Canada insieme alle più importanti orchestre italiane e straniere. Al Rendano è stata accompagnata dall’Orchestra sinfonica Brutia, composta da 64 elementi e diretta nell’occasione dal maestro Marco Titotto. Anche a Cosenza è stato così celebrato, davanti ad una platea gremita, il centenario della più conosciuta opera del compositore statunitense.

Atteso il Lago dei Cigni

In scaletta altri tre capolavori della musica sinfonica: La Moldava di Betrick Smetana, le Danze Polovesiane di Alexander Borodin e Un Americano a Parigi sempre di George Gershwin. Un repertorio che ha così messo in collegamento il continente europeo con i paesi d’oltreoceano, particolarmente apprezzato dal pubblico, lasciando emergere da parte della giovane orchestra locale, una maturità musicale ed espressiva ormai consolidata. Tra i prossimi appuntamenti di spettacolo in calendario da segnalare il ritorno sul palco del Rendano del Lago dei Cigni di Tcajkovskij, in programma il 5 dicembre con il balletto dell’Opera Nazionale Rumena.