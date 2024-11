Dai fornai arriva un segno di solidarietà e di vicinanza a coloro che più di tutti, in questi mesi, si sono spesi per salvare vite umane e aiutare a contenere il terribile virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

Mercoledì 8 aprile alle ore 15:30 una delegazione di panificatori dell’area metropolitana di Reggio Calabria associati a Confesercenti, offrirà ai medici e agli infermieri degli ospedali Riuniti, consegnandole a Paolo Costantino, responsabile del Pronto Soccorso – Area Covid-19, i dolci pasquali per eccellenza: le Colombe, da sempre segno di speranza e di pace.

«Questo vuole essere un piccolo gesto dal grande valore simbolico» dichiara il presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio in una nota stampa a firma di Fiesa-Assopanificatori. «Un modo per dimostrare la nostra vicinanza a chi ogni giorno opera in prima linea per salvaguardare la nostra salute con professionalità e abnegazione correndo, peraltro, anche concreti rischi personali. Voglio ringraziare personalmente tutti i panificatori nostri associati – conclude il presidente Aloisio - che hanno voluto impegnarsi per regalare un momento di dolcezza e serenità a chi, anche il giorno della Santa Pasqua, sarà impegnato ad assistere gli altri».