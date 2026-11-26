Ci sono mostre che non si limitano a esporre opere d'arte, ma riescono a raccontare la storia di un popolo, le sue radici, la sua identità e il legame profondo con una civiltà che ha attraversato i secoli. «Ispirazioni. Vite italiane dell'arte greca» è certamente una di queste.

Reggio Calabria ospita, dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026, nelle prestigiose sale del Museo Archeologico Nazionale, una grande esposizione internazionale che, dopo la prima tappa al Museo dell'Acropoli di Atene, porta nella città dello Stretto un patrimonio artistico di eccezionale valore.

Non si tratta soltanto di una mostra, ma di un ritorno simbolico alle origini. Perché Reggio Calabria, l'antica Rhegion, non è una sede espositiva qualsiasi: è una città profondamente legata alla civiltà greca, una delle espressioni più significative della Magna Grecia, un luogo nel quale la cultura ellenica ha lasciato tracce indelebili nella storia, nell'arte e nell'identità del territorio.

Ed è proprio qui che questa esposizione acquista un significato ancora più profondo.

Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Kore 670 di Atene Museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Trono Ludovisi Museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Fanciulla di Anzio museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Toro Cozzante di Sibari museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Diadema di Capo Colonna Museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Kore di Montegranaro museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Kouros Milani museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Kore di Vulci ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Museo di Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Anfora a figure nere museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Kouros di Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - testa d'Apollo Aleo di Cirò Museo di Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - relitti di Porticello museo Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Museo di Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Museo di Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Statua di Nereide su animale Marino museo archeologico nazionale Napoli ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Stele di Grottaferrata museo Reggio ottobre 2026 Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Stele Borgia museo Reggio ottobre 2026 Da Atene a Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio Da Atene a Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio Da Atene a Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio Da Atene a Reggio Ispirazioni Vite italiane dell'arte Greca - Inaugurazione ottobre 2026 Museo di Reggio

Un dialogo tra Atene e Reggio Calabria

Il percorso espositivo riunisce 38 opere provenienti da importanti musei italiani e racconta la lunga vicenda dell'arte greca nella Penisola, dalla tarda età del Ferro fino al Novecento.

Sette sezioni accompagnano il visitatore in un viaggio attraverso le trasformazioni, le contaminazioni e le reinterpretazioni della cultura artistica greca. Tra i capolavori esposti figurano il Trono Ludovisi, la Fanciulla di Anzio, la Coppa di Nestore, il Cratere di Eufronio e le celebri teste bronzee provenienti dal relitto di Porticello.

Opere che non rappresentano soltanto testimonianze di una civiltà straordinaria, ma raccontano come l'arte greca abbia continuato a vivere, ispirare e influenzare la cultura italiana ed europea attraverso i secoli.

Il titolo stesso, «Ispirazioni», racchiude il senso dell'intero progetto: l'arte non appartiene soltanto al passato, ma continua a dialogare con il presente, generando nuove forme di bellezza e nuove interpretazioni.

Il valore di una scelta: Reggio Calabria al centro della cultura internazionale

Un riconoscimento particolare va al valore istituzionale del progetto promosso dal Ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli, che ha previsto per questa importante esposizione una seconda tappa proprio a Reggio Calabria, dopo quella ateniese.

È un passaggio significativo: accanto alla prestigiosa vetrina internazionale del Museo dell'Acropoli, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria diventa protagonista di un progetto culturale che mette in relazione due città e due Paesi uniti da una storia millenaria.

La scelta di Reggio Calabria assume un significato che va oltre la semplice ospitalità di una grande mostra. Significa riconoscere il valore del patrimonio archeologico della città, la sua centralità nella storia della Magna Grecia e il ruolo che il suo museo può svolgere nel panorama culturale nazionale e internazionale.

È questa la direzione nella quale occorre continuare a investire: portare a Reggio Calabria eventi di respiro internazionale, creare occasioni di confronto scientifico e culturale, attrarre visitatori e studiosi, dare visibilità a un patrimonio che non ha nulla da invidiare ai grandi centri culturali europei.

Il museo e i Bronzi di Riace: un patrimonio che merita il mondo

Quando si parla di Reggio Calabria non si può non parlare del suo Museo Archeologico Nazionale e dei suoi straordinari Bronzi di Riace, simboli universali della bellezza e della perfezione artistica della civiltà greca.

Il MArRC custodisce testimonianze fondamentali provenienti dai principali centri della Magna Grecia. È un luogo che merita di essere sempre più valorizzato, conosciuto e inserito nei grandi circuiti culturali internazionali.

La mostra «Ispirazioni» contribuisce proprio a questo obiettivo: rafforzare l'identità del museo, accrescerne l'attrattività e trasformarlo sempre più in un punto di riferimento per il dialogo tra le culture del Mediterraneo.

La presenza di opere prestigiose, il confronto con il Museo dell'Acropoli e la collaborazione tra istituzioni italiane e greche rappresentano un'occasione importante anche per il territorio reggino, che può trovare nella cultura una leva concreta di crescita, sviluppo turistico e promozione internazionale.

La cultura come investimento per il futuro

C'è un messaggio che questa mostra consegna a Reggio Calabria: il patrimonio storico e artistico non deve essere considerato soltanto una ricchezza da custodire, ma una risorsa da rendere viva, accessibile e protagonista.

La cultura può diventare uno straordinario motore di sviluppo, soprattutto in una terra come la Calabria, che possiede una storia millenaria e un patrimonio archeologico di valore inestimabile.

Per questo la presenza di «Ispirazioni» a Reggio Calabria rappresenta un'occasione da cogliere fino in fondo. Non soltanto per i visitatori che potranno ammirare opere di grande pregio, ma per l'intera comunità, chiamata a riscoprire la propria storia e a guardare con maggiore consapevolezza alle proprie potenzialità.

Il rapporto tra Atene e Reggio Calabria, tra la Grecia e l'Italia, non è una semplice collaborazione culturale: è il racconto di una storia comune, di radici condivise e di un Mediterraneo che per secoli è stato luogo di incontro, scambio e straordinaria creatività.

E allora, Reggio Calabria deve essere orgogliosa di questo appuntamento. Perché ospitare una mostra che ha avuto come prima tappa il Museo dell'Acropoli di Atene significa riconoscere alla città un posto importante nella geografia culturale internazionale.

Un plauso va a tutte le istituzioni, ai curatori, agli organizzatori e ai professionisti che hanno reso possibile questo progetto, con un riconoscimento al Ministero della Cultura e al ministro Alessandro Giuli per aver inserito Reggio Calabria in questo itinerario espositivo internazionale.

La città dello Stretto non deve essere soltanto custode della propria storia: deve diventare sempre più protagonista del proprio futuro.

E quale luogo migliore del Museo Archeologico Nazionale, accanto ai suoi immortali Bronzi di Riace, per ricordare al mondo che qui, nel cuore della Magna Grecia, la bellezza non è mai stata soltanto memoria, ma una presenza viva, capace ancora oggi di ispirare il futuro. A distanza di un mese si registra già un grande successo di affluenza. Chapeau !

Date: 22 ottobre – 31 dicembre 2026.

Sede: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Opere: 38 capolavori, articolati in sette sezioni.

Prima tappa: Museo dell'Acropoli di Atene.

Curatori: Alfonsina Russo, Nikolaos Stampolidis, Alessio De Cristofaro, Roberta Alteri e Fabrizio Sudano.