Il piano suonato dai maestri Andrea Francesco Calabrese, Anna Rosa Postorino e Concetta Papalia ha risuonato sul lungomare su iniziativa dell'accademia Pentakaris

«Dopo la mostra al teatro Cilea, il concerto all'Arena dello Stretto ispirato alle aree delle sue cinque opere, abbiamo voluto esaltare la figura del grande compositore Francesco Cilea al tramonto, all'imbrunire, con il rumore del mare, in un'ambientazione scenica particolare. Nella trasparenza delle colonne di Tresoldi ogni nota ha espresso la gentilezza e la raffinatezza dell'animo di Cilea, nostro grande orgoglio».

Martino Parisi ha sintetizzato così il tributo reso, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, dall’accademia Pentakàris, l’associazione musico-teatrale che presiede, e di cui cura la direzione artistica, e che ha raggiunto i 30 anni di attività.

La seconda edizione del Cilea Liric & Classic Music Festival ha così animato la rotondetta Otto marzo sul lungomare Falcomatà con il concerto pianistico dei maestri Andrea Francesco Calabrese, Anna Rosa Postorino e Concetta Papalia. "Tramonto in trasparenza: Echi di Cilea tra cielo e architettura nel respiro del mare", questo il titolo scelto per il concerto durante il quale Francesco Cilea ha rivissuto attraverso note ed emozioni dal tramonto fino al chiaro di luna.

