Presentata questa mattina l'iniziativa benefica promossa dall'associazione “Hermesja”. Dalla città dello Stretto è partito un camion di aiuti destinati ai bambini tiunisini

La solidarietà viaggia da Reggio Calabria e arriva in Tunisia grazie all’associazione “Hermesja” che invia un camion di aiuti alla popolazione di Douz, cittadina immersa nel deserto tunisino. Vestiario e beni per la scuola sono in partenza dallo Stretto e in due giorni arriveranno in Tunisia.

La passione per le moto e lo sport si è trasformata in volontariato. L’iniziativa è nata grazie all’impegno umanitario promosso dall’associazione diretta da Pietro Romeo il quale ha dichiarato che “tutto è stato possibile grazie al Comune reggino e soprattutto ai volontari dell’associazione a ai cittadini che hanno effettuato le donazioni”. Un grande gesto di solidarità quello dei volontari dell’associazione “Hermesja” che andrà ad aiutare tantissimi bambini della scuola primaria.

L’associazione nasce nel 1997 come associazione sportiva e dall’inizio della sua attività è impegnata in iniziative di solidarietà rivolte ai popoli delle aree sub sahariane; i membri dell’associazione più volte hanno personalmente portato in diverse occasioni generi di prima necessità ai popoli che vivono in condizioni di forte svantaggio. Il Comune di Reggio Calabria ha conferito il patrocinio all’iniziativa in collaborazione con il consolato di Tunisia a Napoli. La realizzazione dell’evento è stata preceduta da incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio e che hanno visto l’interlocuzione del sindaco Giuseppe Falcomatà e del presidente del consiglio comunale, Demetrio Delfino con i rappresentanti del consolato tunisino di Napoli. «Abbiamo dato una mano per un’iniziativa di lodevole importanza- ha dichiarato Delfino. Quando si tratta di popolazioni in difficoltà e bambini bisognosi ognuno deve fare una piccola parte. Noi come comune reggino abbiamo sposato l’iniziativa solidale».