Tornano i premi Rhegium Julii, dallo scorso anno fondazione Istituzioni e imprese per la Cultura ets. La città di Reggio torna vivace e prestigioso palcoscenico di cultura internazionale. Dopo i cinque premi Nobel Josif Brodskij, Derek Walcott, Toni Morrison, Seamus Heaney, Rita Levi Montalcini e personalità del calibro di Adonis, Tahar Ben Jelloun, Josephine Von Zitzewitz, Luis Alberto De Cuenca, Vito Mancuso , quest'anno arriva dagli Stati Uniti la scrittrice di origini cinesi Yiyun Li, Pulitzer 2026 , per ricevere il premio internazionale “Città dello Stretto” intitolato al fondatore del circolo culturale Rhegium Julii Giuseppe Casile.

I premiati 2026 e la giuria

Di notevole rilievo il parterre degli altri premiati: Piergiorgio Pulixi , premio Corrado Alvaro per la narrativa con il volume “Il nido del corvo” (Feltrinelli), Michele Camerota premio Leonida Repaci per la saggistica con il volume “Galileo .Alle origini della scienza moderna” (Hoepli), Azzurra D'Agostino premio Lorenzo Calogero per la poesia con la raccolta “Marcos Y Marcos” (Cosmic latte), Giulio Ferroni , premio Gaetano Cingari per gli studi meridionalistici con il volume "Tra Scilla e Cariddi. Panegirico dello Stretto" (Laterza).

Sono loro i vincitori della cinquantottasima edizione dei Premi Rhegium Julii edizione 2026 presentata questa mattina nel salone dei Lampadari Italo Falcomatà di palazzo San Giorgio, sede dell' amministrazione comunale di Reggio Calabria. Un appuntamento atteso che rinnova il patto del Mezzogiorno tra istituzioni, imprese, associazionismo del territorio, promosso con il contributo dei comuni di Campo Calabro e, per la prima volta, di Palmi e con il sostegno di Enel e fondazione Carical.

Presentazione premi Rhegium Julii 2026

A decretare gli esiti di questa edizione la giuria presieduta dal giornalista Roberto Napoletano e composta da: Corrado Calabrò (presidente onorario) Benedetta Borrata, Giuseppe Caridi, Gioacchino Criaco, Nadia Crucitti, Mimmo Gangemi, Dante Maffia, Annarosa Macrì e Giuseppe Smorto.

Un premio speciale per il giornalismo intitolato a “Mario La Cava” è stato assegnato al direttore della Rai Senior Pino Nano.

La cerimonia di consegna dei premi, presentata da Ilda Tripodi, è in programma per venerdì 13 novembre prossimo, alle ore 19, al teatro Francesco Cilea e sarà conclusa dal concerto del coro lirico Francesco Cilea, diretto dal maestro Bruno Tirotta. L'evento si incastona in un ricco programma che vedrà, come ogni anno, protagonista le scuole, le università e la comunità tutta.

La conferenza stampa

I dettagli sono stati illustrati questa mattina in occasione della conferenza moderata da Mario Musolino che ha sottolineato come questo sia «il premio meno premio di tutti poichè non si limita alla consegna delle targhe per offrire alla comunità un prezioso momento di confronto e aggregazione».

Presentazione premi Rhegium Julii 2026

Ad aprire gli interventi i saluti della vicesindaca Mariagrazia Arena che ha sottolineato il pregio dell'iniziativa. «Questo premio è parte della storia di questa città, della storia migliore di questa città, troppo spesso narrata solo con storie deteriori e stereotipi negativi. Il Reghium Julii ci insegna che in questa città ci sono delle energie positive, fermenti culturali e intelligenze che la spingono a crescere. Apprezzo molto che non si tratti solo di una consegna di targhe e che operi soprattutto nel tessuto sociale e soprattutto tra i giovani, nelle scuole, così portando uno stimolo a interrogarsi, a riflettere, a scoprire talenti e a restare.

Come Amministrazione da esperienze di tale rilievo impariamo che la cultura non è un optional avanza, non è un ornamento, non è qualcosa a cui l'amministrazione può dedicarsi solo se tempo e se avanza denaro. La cultura è un investimento per i nostri giovani e per la crescita della comunità. Il Rhegium Julii fa parte integrante di quella foresta che cresce silenziosamente e occorre imparare ad ascoltare essa piuttosto che occuparsi solo dell'albero che cadendo fa molto rumore», ha sottolineato ancora la vicesindaca di Reggio Mariagrazia Arena.

«Ricordo quando abbiamo cominciato nell'auditorium San Paolo, struttura oggi purtroppo inutilizzata. Sono trascorsi 58 anni da allora - ha raccontato Pino Bova, presidente della fondazione Rhegium Julii - e lo spirito di questo premio è sempre quello di un tempo: nulla di effimero, di consumistico ma autentico coinvolgimento come quello dei 3mila ragazzi che nei prossimi giorni incontreranno autori e scrittori contemporanei di cui hanno letto i libri e che potranno dialogare con loro dal vivo.

Abbiamo sempre creduto che questa fosse la strada e continuiamo a percorrerla, contribuendo ad accrescere il senso critico e la cultura della conoscenza. Abbiamo così la possibilità di concorrere un processo di pace. Tutto quanto accade intorno deve interrogarci e metterci in discussione».

Presentazione premi Rhegium Julii 2026

Non solo i giovani ma la tutta comunità. «Alimentiamo il tessuto sociale unendo tutte le associazioni della città, molte delle quali qui oggi rappresentate, e che profondamente ringrazio.

Ci attendono dei giorni molto intensi e confido in una partecipazione importante della cittadinanza», ha sottolineato ancora Pino Bova, presidente della fondazione Rhegium Julii.

«Da veterano del Rhegium Julii, sono stato introdotto in questa associazione, ora fondazione, dal compianto professore Gaetano Cingari, alla cui memoria è intitolata la sezione del premio Studi meridionalistici. Premio in parte sponsorizzato dal comune di Campo Calabro dove Cingari, dopo essere nato a Reggio, si era trasferito. Il legame con questa comunità viene riconosciuto attraverso l'incontro ogni anno previsto nel programma del premio, con i ragazzi della scuola media alla presenza del sindaco e degli amministratori comunali.

Sono qui anche in veste, non solo di vicepresidente della fondazione Rhegium Julii, ma anche di presidente della Deputazione di storia patria per la Calabria che, con le altre associazioni, manifesta gratitudine al Rhegium Julii per il coinvolgimento nelle sue iniziative. Una sinergia dà ottimi risultati e che testimonia sintonia rispetto all'obiettivo di far progredire la cultura in questa nostra città», ha evidenziato il professore Giuseppe Caridi vicepresidente della fondazione Rhegium Julii e presidente della Deputazione di storia patria per la Calabria.

Prosegue così con passione e grande slancio l'attività operosa del Rhegium Julii a Reggio Calabria seguendo le orme di grandi che hanno iniziato questo significativo cammino 58 anni fa come il fondatore Giuseppe Casile e ancora Gilda Trisolini, Emilio Argiroffi, Pasquino Crupi e Francesco Fiumara. Un cammino intento a dare voce ai grandi calabresi della Cultura Leonida Repaci, Fortunato Seminara, Saverio Strati, Mario La Cava, Antonio Piromalli, Antonio Altomonte, Lorenzo Calogero.

Il premio Città dello Stretto Giuseppe Casile alla scrittrice Yiyun Li

Nata a Pechino nel 1972 da padre fisico nucleare e madre insegnante, vive a Princeton, nel New Jersey.

Dopo aver svolto un anno di servizio militare e conseguito la laurea in Medicina, si è trasferita negli Stati Uniti per dedicarsi alla scrittura e all'insegnamento. Dopo un Master in scrittura creativa, nel 2005 debutta in narrativa con la raccolta di racconti “Mille anni di preghiere” ed ottiene subito diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Hemingway, il Guardian First Award, la Fellowship MacArtur Foundation e un Windham-Campbell Prize. e due trasposizioni cinematografiche.

In Italia risultano pubblicati diversi romanzi per Einaudi: I girovaghi (2009), Più gentile della solitudine (2014). Avvia in seguito una collaborazione con la NNE editrice e pubblica: Dove le ragioni finiscono (2019), Se vado via (2020), Il libro dell'oca (2022), Le cose semplicemente crescono (2026).

La vita di Yiyun Li è stata funestata dalla tragedia del suicidio dei suoi due figli Vincent nel 2017 e James nel 2024. Due fatti drammatici che l'hanno esposto ad affrontare la parte più dura e difficile della vita. Ma la letteratura è lì a tentarla per un'impresa impossibile: affrontare l'abisso in cui è caduta attraverso la logica perché ciò aiuta a mettere ordine nel dolore puntando decisamente sulla ineluttabilità dei fatti.

Il programma della 58^edizione dei premi Rhegium Julii

MERCOLEDI' 11.11.2026 – Università Mediterranea, Aula Quaroni - ore 11.00 Lectio magistralis della scrittrice YIYUN LI organizzata dal Dipartimento Architettura e Design dell'Università Mediterranea in collaborazione con L'Università Dante Alighieri e la Fondazione Rhegium Julii alla presenza del Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti, del Rettore dell'Università Mediterranea Prof. Carlo Felice Casula, del Direttore del Prof. Dipartimento. Consuelo Nava, del Delegato alla cultura Prof. Ottavio Amaro, il Presidente di Giuria Dott. Roberto Napoletano, e del Presidente della Fondazione il Rhegium Julii Dott. Giuseppe Bova, con i Docenti e gli studenti dell'Università Mediterranea e della università Dante Alighieri, gli studenti dei Licei e Istituti Superiori d'istruzione della Città e gruppi giovanili del Rhegium Julii, sul tema. Segnaposto: scrivere è fare spazio al passato e al futuro. Il messaggio della scrittrice sarà letto dall' Interprete e traduttrice la Prof. Teresa Scordino E' prevista la consegna di simbolico riconoscimento da parte delle Università ospitanti.

MERCOLEDI' 11.11.2026 – Città metropolitana, sala Monsignor Ferro – ore 17.00 Intervista della scrittrice YiYUN LI a cura dei giornalisti Maria Barresi (Rai) e Filippo Santelli (Repubblica). Sarà presente alla RAI. GIOVEDI' 12.11.2026 – Consiglio regionale della Calabria Sala di rappresentanza - ore 10.30 YIYUN LI rende visita istituzionale al Presidente del Consiglio regionale della Calabria il. Salvatore Cirillo e al Sindaco della Città di Reggio Calabria on. Francesco Cannizzaro. Cocktail d'accoglienza presso la Sala di rappresentanza regionale alla presenza dei Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Rhegium Julii.

GIOVEDI' 12.11.2026 –ore 10.30 Incontro dei vincitori e dei componenti della Giuria con gli studenti dei Licei e degli Istituti d'istruzione Superiore della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

GIOVEDI' 12.11.2026 –Terrazza GH Excelsior - ore 17.30 DIETRO LE QUINTE Interviste ai vincitori Introduce Il presidente della Fondazione Rhegium Julii dott. Giuseppe Bova con il Presidente della Giuria Dott. Roberto Napoletano. Moderatrice la giornalista Maria Barresi A seguire le seguenti interviste: Sezione narrativa: Mimmo Gangemi intervista la vincitrice Piergiorgio Pulixi Sezione saggistica: Annarosa Macrì intervista il vincitore Michele Camerota Sezione poesia: Ilda Tripodi intervista la vincitrice Azzurra D'Agostino; Sezione Studi meridionalisti: Giuseppe Caridi intervista il vincitore Giulio Ferroni Sezione Giornalismo: Santo Strati intervista il premio speciale Pino Nano Premio internazionale: Filippo Santelli intervista la scrittrice Yiyun Li. Alla serata parteciperanno, inoltre, i componenti della Giuria Benedetta Borrata, Gioacchino Criaco, Nadia Crucitti, Dante Maffia.

VENERDI' 13.11.2026 – ore 10.30 Incontri nelle scuole dei vincitori e dei componenti della Giuria con gli studenti dei Licei e degli Istituti d'istruzione Superiore della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 13.11.2026 – Teatro “Francesco Cilea” – ore 19.00 Cerimonia di consegna del Premio internazionale “Città dello Stretto” a Yiyun Li e dei premi nazionali Rhegium Julii 2026 a Piergiorgio Pulixi per la narrativa, Michele Camerota per la saggistica, Azzurra D'Agostino per la poesia e Giulio Ferroni per gli studi meridionalistici, Fuori concorso Pino Nano premio speciale per il giornalismo. Conduce la serata la giornalista Ilda Tripodi. Concerto del Coro del Teatro Francesco Cilea diretto dal maestro Bruno Tirotta Intermezzi musicali a cura del pianista maestro Il corto di apertura della serata sarà realizzato da Orsola Toscano e Ilda Tripodi.

Gli incontri nelle scuole

GIOVEDI' 12.11.2026 -ORE 10.30

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA DANTE MAFFIA- Anna ed Amedeo, Eudemonia, con Elisa D'Ascola e Tiziana Biondi

ISTITUTO TECNICO PANELLA VALLAURI BENEDETTA BORRATA Architettura poetica di Saverio Strati, (Pace edizioni) con Teresa Foti ISTITUTO SUPERIORE “NOSTRO REPACI” – VILLA SAN GIOVANNI NATALE PACE – Due Vite: Leonida Repaci e Antonio Gramsci”, edizioni Pace con Giuseppe Bertone ed Enzo Misiani

CONVITTO CAMPANELLA REGGIO CALABRIA GIOACCHINO CRIACO – Dove canta il cuculo, Piemme con Alfredo Vadalà

LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO GUERRISI” - CITTANOVA NADIA CRUCITTI – Casa Valpatri – (Città del sole) con Enzo Misiani

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “PIRIA DA EMPOLI_FERRARIS” PINO NANO – Made in Calabria, Media&Libri, con Benedetto Minuto

VENERDI' 13 NOVEMBRE 2026 – ORE 10.30

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA YIYUN LI–Le cose in natura crescono semplicemente (NN)- con Tiziana Biondi e Elisa D'Ascola

LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” ROBERTO NAPOLETANO – Perché il nuovo Sud unirà l'Italia (La nave di Teseo) con Mario Musolino e Teresa Scordino

LICEO SCIENTIFICO “ALESSANDRO VOLTA” MICHELE CAMEROTA – Galileo – Alle origini della scienza moderna Hoepli, con Alfredo Vadalà e Giovanna Monorchio

LICEO STATALE “TOMMASO GULLI' “ AZZURRA D'AGOSTINO – Cosmic latte – (MarcosyMarcos) – con Enzo Filardo

LICEO STATALE “TOMMASO GULLI'” SEZIONE GUGLIEMO MARCONI GIOACCHINO CRIACO - Dove canta il cuculo, Piemme con Giovanni Suraci

CONVITTO CAMPANELLA REGGIO CALABRIA PIERGIORGIO PULIXI – Il nido del corvo, Feltrinelli, con Consuelo Simone e Alessandra Callea

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “PIRIA DA EMPOLI_FERRARIS” MIMMO GANGEMI – A me la gloria, Solferino, con Orsola Toscano e Rosellina Falduto

LICEO ARTISTICO “PRETI- FRANGIPANE” ANNAROSA MACRI'- Sarti volanti con Franco Costantino

POLO ISTRUZIONE PROFESSIONALE RIGHI – BOCCIONI-FERMI FILIPPO SANTELLI – La Cina non è una sola, Mondadori con Giuseppe Smorto e Lucia Lipari